"Bochornoso" "mal reality" y "circo", calificativos a consejo de ministros

Como "bochornoso" y un desacierto que revela la falta de norte del Gobierno calificaron este miércoles varios dirigentes políticos, quienes se manifestaron sorprendidos por la transmisión en vivo y en directo del consejo de ministro, donde quedaron planteadas una serie de divisiones y contradicciones al interior de la administración de Gustavo Petro.



"Esto es bochornoso y desagradable, un verdadero desastre. El Consejo de Ministros, en cabeza del presidente Petro, le dio un mensaje fuerte y claro al país: no hay norte ni liderazgo, todo se improvisa y nada se cumple. En este Gobierno solo aparecen más escándalos de corrupción, acusaciones de clientelismo y malos tratos. Ni los ministros se aguantan este circo, imagínense el país. Y lo que falta", afirmó el excandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo.



Mientras que Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y de seguro candidata a las elecciones presidenciales del 2026, sostuvo que la transmisión del consejo de ministro reveló que el Ejecutivo desprecia "las necesidades y preocupaciones reales de la gente" y puso en evidencia la "incompetencia sin límite", además del "caos, la avaricia y el show", por parte de un gobierno que ofreció cambio y no lo proporcionó.

Para Alejandro Gaviria, el resumen de lo ocurrido anoche es que "no hay gobierno porque al Presidente no le interesa", es un político que "desprecia la administración pública" y la Presidencia es tan solo una puesta en escena para Petro, "un instrumento del culto a su personalidad".



La senadora de oposición y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, calificó lo ocurrido anoche como "un mal reality show" que pone en evidencia a un Gobierno que no gobierna, por lo que pidió la renuncia de todo el gabinete, incluso la salida del Jefe de Estado.



"Terrible espectáculo del gobierno. Muestra que sobre el bienestar de Colombia priman sus rencillas y sus aspiraciones personales. Lamentable", afirmó la senadora Paloma Valencia; mientras que su compañero del Centro Democrático Miguel Uribe aseguró que "no es un gobierno, es un circo. Petro no es un presidente, es un payaso".



David Luna, hasta hace unas semanas uno de los legisladores más críticos del Gobierno y quien también engrosa la lista de aspirantes presidenciales, dijo que "ya probamos la política de la locura, y el experimento de Petro no funcionó, ahora pongamos de moda la sensatez. Pongamos de moda el sentido común y la decencia, por encima de excentricidades, de lo espectacular y de lo vacío".

