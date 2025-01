Petro sobre las próximas elecciones: si quisiera ser candidato a la presidencia, la ganaría de nuevo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X un mensaje acompañado de un trino que contaba con una encuesta que asegura que la mayoría de jóvenes en Colombia apoyan el mandato actual y que lo reelegirían si se lanzara de presidente.

¿Qué dijo Petro?

"La encuesta de invamer hecha para un particular es diferente a las que publica la prensa. Tienen dos encuestas diferentes, al mismo tiempo. Esta dice que si quisiera ser candidato a la presidencia, ganaría de nuevo. El 46% de favorabilidad permite eso. Todo el ataque diario de la prensa no me ha dañado", apuntó.