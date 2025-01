María Fernanda Cabal a Petro: destruyó años de trabajo internacional

La senadora María Fernanda Cabal aseguró este domingo que las decisiones del presidente, Gustavo Petro, afectaron las relaciones internacionales de Colombia, luego de que el Gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones comerciales y restricciones de visa en respuesta a la negativa de recibir vuelos con migrantes deportados.



"Ese maniaco que está en la presidencia destruyó años de trabajo internacional", afirmó la congresista en su cuenta de X.



Cabal rechazó la postura del presidente Petro y aseguró que sus decisiones han deteriorado las relaciones internacionales de Colombia.



"Rompió relaciones con Israel, nos impusieron visa para Reino Unido y ahora daña la relación con EE.UU.", escribió en X.

Además, cuestionó la negativa de recibir a los migrantes deportados: "¿Desautoriza el ingreso de connacionales? ¿Les va a violar el derecho fundamental a estar en su país por ser ciudadanos?", señaló.



El presidente Petro explicó que la negativa de recibir los vuelos obedece a que Estados Unidos "no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos".



"Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Ese país debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros", afirmó en su cuenta de X.



El mandatario dispuso el avión presidencial para el retorno de connacionales y reiteró que su Gobierno no permitirá que los migrantes sean tratados de manera "indigna".



Por su parte, Trump ordenó la imposición de un arancel del 25 % a productos colombianos, la suspensión de visas a funcionarios del Gobierno Petro y la prohibición de viajes para "aliados y simpatizantes".



"Me acaban de informar de que dos vuelos de repatriación procedentes de Estados Unidos, con un gran número de delincuentes ilegales, no han podido aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, quien ya es muy impopular entre su pueblo", señaló Trump en su red Truth Social.



El mandatario estadounidense advirtió que estas medidas son "solo el comienzo" y justificó su decisión asegurando que Colombia está "violando sus obligaciones legales" en materia migratoria.

