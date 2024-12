Petro califica como “un golpe para el pueblo” el hundimiento de la reforma tributaria

“Todos sabemos que no hay una coalición establecida desde hace tiempo. Aquí no se pudieron construir los consensos entre los distintos partidos, es absolutamente natural. Esta es una decisión lamentable de las comisiones económicas, que no se permitió ese debate” dijo el ministro del Interior.

Cristo aseguró que ve un panorama “positivo” frente a las demás reformas y que continuará trabajando en el diálogo con todos los partidos.

El director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, advirtió que la decisión tendrá consecuencias para los subsidios para las clases más pobres para el país.

“Con esto afectan los subsidios de servicios públicos de los estratos 1,2 y 3, con esto afectan los subsidios de vivienda para las familias más pobres. La decisión que tomó la oposición es golpear al pueblo colombiano por tratar de golpear a Petro”, señaló López.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, alertó que el hundimiento del proyecto económico del gobierno “tendrá consecuencias en las capacidades de la fuerza pública, como la reducción del presupuesto destinado al mantenimiento de las flotas y aeronaves, impactando la operatividad”