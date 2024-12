El pedido de los comunales del país al presidente Gustavo Petro

El delegado cucuteño manifestó que una de las peticiones que hicieron fue establecer una ruta concreta para tramitar las amenazas que permanentemente están recibiendo los líderes comunales.

“Al comunal lo amenazan y no hay un primer respondiente, sino es la Fiscalía o la Personería, pero no hay una ruta establecida para que un comunal pueda salvar su vida y no llegar a un desenlace fatal”, dijo.

El dirigente comunal explicó que junto con el Ministerio del Interior se acordó la creación de una comisión permanente, de la que también harán parte activa la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, para hacerle seguimiento al respeto a las garantías de los líderes comunitarios.

“Se les pidió, eso sí, poner un funcionario de planta, pero no un contratista, para que pueda asumir esa ruta, porque lo que pasa siempre es que el contratista a los dos o tres meses se va del cargo y deja los procesos botados. Queremos que eso se controle para que no se pierda la información”, manifestó Hugo Rey.

Según la información que maneja el propio Gobierno, en lo corrido de este 2024 han sido asesinados 66 líderes comunales en el país, frente a 37 del año pasado, y 68 en 2022.

Avanzar en la protección de los derechos que tienen los miembros de las Juntas de Acción comunal y asegurar que los recursos públicos lleguen directamente a estas entidades comunales, sin intermediarios, fueron otros de los acuerdos que resultaron del encuentro con la Confederación, que fue posible por el compromiso suscrito por el Gobierno Nacional en el Congreso Nacional del pasado 29 de noviembre en Yopal (Casanare).

