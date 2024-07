Nuevos presidentes de Senado y Cámara le dicen ‘no’ a eventual constituyente de Petro

“Fast track, doctor Name, significa en español trámite rápido. No estoy hablando más sino de trámite rápido, lo cual implica acuerdos políticos, los acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el Acuerdo de Paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura, la vivienda, el turismo y la industria”, manifestó el mandatario casi al término de su intervención y en respuesta a una de las críticas que le hizo el saliente presidente del Senado, Iván Name.

Sobre esa iniciativa, el nuevo timonel del Congreso, el senador Cepeda, también fue claro en que no ve que haya ambiente ni un escenario apropiado para volver al mecanismo que ya se empleó en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Además, fue enfático en que en esta legislatura no habrá proyectos de ley de primera o de segunda clase, pues aseguró que todas las iniciativas tendrán el mismo trato sean de gobierno o de los congresistas.

“Nuestra meta es que las diferentes posturas manifestadas por los partidos políticos en este recinto se aprueben o no por la fuerza o la fragilidad de sus argumentos, y no por la ausencia de posibilidades para hacerse oír en igualdad de condiciones”, expresó.

Por su parte, el nuevo presidente de la Cámara fue un poco más flexible frente a esa posibilidad, pero insistió en que la decisión de impulsar o no el fast track debe ser consensuada.

“Hay que evaluar, objetivamente, qué elementos del proceso de paz tienen que ver con la ejecución en los ministerios, por un lado, y por otro lado, por supuesto, tenemos que valorar si es necesario una deliberación mucho más expedita de cara a poder cumplir con lo pactado y darle soluciones al pueblo colombiano que espera un país en paz y con oportunidades”, dijo.

Sin embargo, Jaime Salamanca insistió en que no será el presidente de la Cámara quien tome esas decisiones, sino todos los actores que participen en el marco del acuerdo nacional.

Celeridad sí, pero no necesariamente fast track

A pesar de que el presidente Gustavo Petro habló en el Congreso de fast track para la implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016, esta no sería precisamente la figura que usaría el Gobierno Nacional para agilizar la puesta en marcha de los planes y programas que allí quedaron consignados.