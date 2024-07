Los retos que tiene el Congreso para su tercer año de sesiones

En el país ha hecho carrera que el tercero de los cuatro años de sesiones del Congreso de la República es un momento en el que legislativamente no pasa mucho, pero en lo político sí se pueden dar algunas sorpresas, en particular por las elecciones que se deben surtir.

Sin embargo, para este periodo de sesiones 2024-2025, las cosas desde ya muestran que serán muy diferentes, de ahí que los retos que se les vienen a los senadores y representantes son mayores, ya que si el Gobierno cumple su palabra deberán dar una discusión muy importante a sendas reformas en que el presidente Gustavo Petro ha dicho que insistirá su gobierno.

Tanto el Senado como la Cámara deberán definir en cuestión de tres meses la elección de dos altos funcionarios del Estado, los cuales sin duda alguna son de mucho interés para el Gobierno Nacional: el procurador general de la Nación y el defensor del Pueblo. En Colombia ha sido tradición que el presidente de la República de turno pone a las cabezas de las “ías”, es decir Contraloría, Fiscalía, Defensoría y Procuraduría.

En el caso de la primera, la Fiscalía, el presidente ya tuvo un triunfo al ser escogida por la Corte Suprema de Justicia, Luz Adriana Camargo, una de sus tres ternadas. Con respecto al contralor general, en junio pasado volvió a ser reelegido Carlos Hernán Rodríguez, quien en las dos ocasiones en que se ha realizado la elección por el Congreso pleno fue el ganador, incluyendo el apoyo directo de los congresistas de las filas del petrismo.

Para agosto, la Cámara de Representantes tendrá que cumplir con la elección del defensor del Pueblo, proceso que tradicionalmente se da con una terna que envía el presidente de la República a esa corporación, pero en esta oportunidad Gustavo Petro dispuso que los tres seleccionados saldrán de una convocatoria pública y la coordina directamente el Departamento de la Función Pública, el cual revisará la hoja de vida de las personas que se postularon y luego entregarán la lista de los inscritos al mandatario.

Esta decisión ha sido considerada como una jugada política del presidente en busca de seguir consolidando sus apoyos en la Cámara de Representantes. Se hablaba que el nuevo defensor sería un miembro del Pacto Histórico, pero siendo así, Petro podría estar dejando la Defensoría en manos de una persona cercana a partidos como el Liberal, Conservador o La U.

En noviembre el turno le corresponde al Senado, el cual deberá escoger al sucesor de la procuradora Margarita Cabello. El nuevo jefe del ministerio público saldrá de una terna que la deberán integrar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el propio Petro. Hace cuatro años el entonces presidente Iván Duque nominó a su ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien contó con las mayorías que aún apoyaban al mandatario.

Pero en este 2024 la situación es muy diferente, el Senado de la República no ha sido la corporación que más esté apoyando al mandatario, de ahí que se dice en los pasillos del Congreso que el candidato que postule a la terna no sería el elegido. Es de ahí que las cortes (Suprema y Consejo de Estado) le apuestan a que sus ternados tengan una opción de ganar.

En el caso de la Corte Suprema hay un peso pesado que se inscribió y que espera ser el escogido para la terna, el abogado Gregorio Eljach.

Para antes de finalizar el año el Senado cerraría sus elecciones y estas son las de dos magistrados de la Corte Constitucional, los cuales serán ternados por el presidente Gustavo Petro, es decir que en manos de ellos estará la decisión de demandas como por ejemplo de la recién sancionada reforma pensional.

En lo legislativo el Congreso tendrá que enfrentar las discusiones de reformas como la laboral, la cual tiene tres debates por surtir, plenaria Cámara y su paso por el Senado. También y como lo han anunciado el Gobierno, se volverán a radicar las reformas a la salud y educación que se hundieron en la legislatura pasado. Se espera sea presentada la reforma a la justicia.

Hablan los protagonistas

El senador liberal Alejandro Carlos Chacón, al hablar sobre lo que le viene al Congreso este año no duda en considerar que es muy particular, “estamos frente a momentos muy difíciles y complejos de la patria, relacionamientos muy difíciles entre el Gobierno y el Congreso, el Gobierno y la justicia en la posibilidad que no encuentra uno de que no sea posible que se entienda que estamos en una democracia, en donde la división de poderes y que no es una monarquía. Lamentamos mucho que sea tan complejo entender que el Congreso de la República no puede acompañar unas iniciativas y eso moleste tanto al gobierno”.

Sobre las elecciones, Chacón sostiene que “esperamos que el Congreso de la República logre mantener esos equilibrios en estas elecciones y estos nuevos magistrados y podamos escoger los mejores también para que continúe como siempre, una muy buena Corte Constitucional”.

Respecto a leyes que se deberán tramitar el senador liberal indica que se esperan la ley estatutaria del acto legislativo de la jurisdicción agraria, además de la ley ordinaria. “Nos hablan de una constituyente, un mecanismo que reduzca términos legislativos como el fast track para el proceso de paz, estos temas tan complejos, el Congreso tendrá que abordarlos a fondo para ver si se dan”.

Desde el Partido de la U, el senador Antonio José Correa, manifestó: “viene una agenda con unos proyectos del orden social muy importantes, entre ellos los de salud, reforma laboral, que son de origen gubernamental y creo que se va a radicar la reforma a la educación. Esperemos que los proyectos que lleguen sean muy importantes para el pueblo colombiano y que genere en posibilidades de mejorar las condiciones sociales”.

Desde la oposición el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, expresa que “la principal tarea es el posible consenso en las iniciativas legislativas que se pretenden discutir, lo digo porque en el caso de Cambio Radical vamos a presentar una reforma estatutaria la salud y vamos a presentar una reforma a la justicia. Esto requiere consensos”.

Motoa advierte que la “oposición va seguir generando las alertas para tratar de corregir y advertir las inconveniencias, los errores de muchas de esas iniciativas”. Plantea además que en el caso de las elecciones de los funcionarios y los magistrados, “ojalá sean candidatos que generen tranquilidad, tanto al gobierno como a la oposición, no lo vemos fácil”.

Pero fue un poco más contundente con los togados que se escogerán. “En el caso de los magistrados de la Corte Constitucional claramente no se puede elegir quién pretende hacer un empleado del gobierno en los fallos tan importantes que la Corte debe pronunciarse en estos próximos meses, por ejemplo, la demanda de la reforma pensional”.

Desde la Cámara, el representante del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, plantea que “hay una agenda legislativa que me imagino el gobierno insistirá en sus reformas. Ya anda circulando un borrador de la reforma a la salud. Nosotros insistiremos en que hay puntos que habrá que estudiar revisar y buscar acuerdos y una reforma laboral que pasó un primer debate, pero que necesita también ajustes en plenaria de Cámara y por supuesto de revisión exhaustiva cuando llegue al Senado”.

