No tienen con que hacer más oposición: Martha Peralta por su viaje a París

La congresista del Pacto Histórico, Martha Peralta, respondió a las críticas en su contra, luego de que se conocieran unas fotos de su viaje a París.



En las imágenes se ve a la senadora de izquierda y líder indígena del pueblo Wayuu celebrando el receso legislativo cerca de la torre Eiffel.



Esto le ha generado una ola de críticas pues se recordó que la senadora está vinculada al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD), que precisamente afectó principalmente a su departamento, La Guajira.

“Así salen coordinados estos bodegueros de derecha a posicionar un escándalo inexistente luego de guardar silencio durante una semana sobre el hallazgo de la fosa común urbana más grande del mundo en la Escombrera, Medellín”, señaló Peralta ante los mensajes en su contra en redes sociales.



En su mensaje, la senadora del Pacto Histórico recordó en su concepto, varios logros del gobierno como la reforma pensional, el aumento del salario mínimo, el turismo internacional y la caída del desempleo. “Les duele que este gobierno cierre el año con tantas victorias y tratan de deslegitimar todos los logros con chismes sin fundamento”, aseguró.



Peralta cerró su mensaje asegurando: “Sigan hablando de chismes, porque no tienen con qué más hacer oposición”.

En otro de sus mensajes, la senadora respondió a las posibles investigaciones que le vinculan en el escándalo de corrupción de la Ungrd y hasta de su vestimenta como líder Wayuu.



“Las bases de tu crítica están en sí me pongo jean o me pongo manta y en una investigación que no existe ni existió en ningún ente de control real, solo en sus cabezas. Muy bajo el nivel de la oposición”, aseveró.

