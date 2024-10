Ni la reforma laboral ni la tributaria tendrán respaldo en Senado, dijo Efraín Cepeda

“Dijimos que el presupuesto se discute por separado de una tributaria, que es una falta de respeto con el Congreso que nos vayan a aprobar una reforma tributaria a ciegas, ya habíamos dicho que teníamos los votos para no aprobarla, pero como era la primera vez en la historia que sucedía no nos creyeron”, declaró Cepeda.

El presidente del Congreso dijo que si no se encuentran propuestas que no beneficien no serán aprobadas en el Senado. Insistió en que tiene los votos para hundir la tributaria y dijo que si la reforma laboral no da elementos generadores de empleo “difícilmente hace tránsito” en esa corporación.

Dijo que no es posible que la reforma laboral no proteja la generación de empleo, y cuestionó porque la iniciativa podría incentivar la informalidad.

Conozca: Gregorio Eljach es el nuevo procurador general de la Nación

“Yo no estoy en la orilla de una reforma que atente contra el empleo de los colombianos. La reforma tributaria propone eliminar el régimen simple que tiene 150.000 empresas formalizadas. Vamos en una dirección incorrecta”, declaró Cepeda.

El congresista también hizo énfasis en la reforma pensional, asegurando que el texto aprobado tiene muchas falencias, además que no tuvo la discusión suficiente en la Cámara de Representantes.

“Como presidente del Congreso debo velar por el equilibrio de poderes, la palabra mágica es concertación y respeto, en el Senado las cosas que convengan a los colombianos pasarán y las que le hagan daño no pasarán, pensar en el pueblo es general empleo y no destruirlo como lo hace la reforma laboral”, concluyó Cepeda.

Tomado de La República*

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion