Cabal explica por qué votó no a moción de censura contra ministro de Petro y hace grave señalamiento

El pasado 23 de septiembre, en una entrevista con un medio nacional Cabal se refirió al trabajo que viene haciendo para convencer a su partido, el Centro Democrático, y el por qué debe ser la aspirante del uribismo en los próximos comicios.

Con un desazón, la congresista respondió: “A veces es más difícil convencer a los de adentro que a los de afuera. Yo solo he pedido transparencia y no creo que eso sea mucho pedir. Yo no quedé satisfecha hace dos años y además tengo el derecho a decirlo. No tengo por qué callarme así haya gente que se incomode. Yo no quiero encuestas internas donde no haya una muestra clara”.

La congresista reclamó por lo ocurrido en los pasados comicios de 2022 cuando, pese a ser una de las precandidatas, tuvo que dar un paso al costado por una consulta interna que dio como ganador a Óscar Iván Zuluaga, quien a la postre ni siquiera llegó a la consulta de sectores de derecha.

“Yo lo único que he pedido –que incomoda a algunos del partido– es que no acepto una consulta interna cuando no es claro ni las bases de datos del partido, ni la muestra que se va a escoger. No me gusta, ya me pasó. Es que yo tenía las mediciones en 2022. No era posible ese resultado, pero ya pasó y nos quedamos sin candidato”.

