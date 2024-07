Los colombianos le buscan salidas a la reforma pensional

Aunque aún podría ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, que ya ha recibido varias demandas en su contra, la reforma pensional fue sancionada esta semana por el presidente Gustavo Petro y muchos colombianos empiezan ya a analizar cómo podrá beneficiarlos o perjudicarlos a la hora de alcanzar su jubilación.

Por redes sociales, circulan videos de abogados que ofrecen su asesoría a quienes quieran "salvarse" de la reforma pensional a través del régimen de transición y se espera que haya una ola de traslados de cotizantes de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, que antes estaba prohibido para quienes les faltaran menos de 10 años para pensionarse.

La reforma pensional, que fue objeto de intensas discusiones en el Congreso, implica grandes cambios en la forma como los colombianos podrán pensionarse.

El más importante, que solo quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos podrán cotizar a los fondos privados de pensiones y solo a partir de ese monto, lo que hace prever que quienes tengan salarios superiores a esta cifra podrían tener una reducción de su pensión frente al régimen que existe hoy en día.

Por esta razón, muchas de estas personas prefieren quedarse en el régimen de transición, que de acuerdo con el artículo 75 de la reforma, se aplica a quienes, sin importar su edad, tienen hasta 900 semanas cotizadas, si son hombres, y 750, si son mujeres.

Afán de quedarse en el régimen de transición

Como la ley tiene previsto entrar a regir un año después de su promulgación, es decir, en julio de 2025, quienes quieran beneficiarse del régimen de transición tendrán que cumplir ese número de semanas cotizadas en menos de un año.

Eso ha llevado a que algunos abogados ofrezcan a través de redes sociales asesorías para que, quienes no tengan el número de semanas que se requieren, puedan alcanzarlas a través de una actualización actuarial, que les permita ponerse al día con las semanas que, por una u otra razón, no hubieran cotizado a tiempo.

Así lo permite el decreto 1296 del 2022, que autoriza la reconstrucción de historias laborales de aquellos trabajadores independientes que durante algún tiempo no hayan cotizado en el sistema, y quieran ponerse al día con las semanas atrasadas.

No obstante, Camilo Cuervo Diaz, abogado experto en derecho laboral, advierte de los riesgos que puede tener esta práctica que, de por sí no es ilegal, pero que puede ser costosa y, de hacerse, no puede estar basada en información falsa.

“Eso tiene muchos problemas: primero, que usted puede estar haciendo una declaración falsa, en términos de que usted hace un aporte a pesar de no haber recibido un ingreso y, por ende, no tener que hacer el aporte. Segundo, puede ser objeto de sanción, porque está reconociendo expresamente que no cotizó cuando tenía la obligación de hacerlo, y tercero pues porque deja en evidencia que la transición está muy mal planteada al punto que usted se puede crear una transmisión ficticia”, afirma.

Por supuesto, esta salida, además de las advertencias que hace Cuervo, solo sería viable para quienes estén muy cerca de las semanas que exige el régimen de transición y tengan las suficientes semanas sin cotizar para poder llegar a ellas. 900 semanas equivalen a unos 18 años y 750 a unos 15.

De los fondos privados a Colpensiones

La segunda ventana de oportunidad que abre la reforma pensional tiene que ver con el traslado de los fondos privados a Colpensiones. Para algunas de las personas que seguirán cobijadas por el régimen anterior esta puede ser una oportunidad para mejorar la pensión.

La ley 100 de 1993, que establecía el anterior régimen pensional, no permitía que una persona a la que le faltaran menos de 10 años para pensionarse, se trasladara de un sistema pensional a otro. Muchas personas, a la hora de pensionarse, se daban cuenta de que su pensión, si estuvieran afiliadas a Colpensiones, hubiera sido considerablemente mayor a la que obtendrían en el fondo privado.

Como la ley ya no les permitía trasladarse, muchas personas tuvieron que recurrir a tutela para que se les permitiera el traslado y varios fallos de la Corte Constitucional establecieron que era posible hacerlo si la persona no había recibido la suficiente asesoría para evaluar qué sistema le convenía más.

Con la reforma pensional, se abre una franja de dos años, para que cualquiera que quiera trasladarse, aunque le falten menos de 10 años para pensionarse, pueda hacerlo. Se espera una ola de traslados que aumentará el de por sí alto número de afiliados que deberá recibir Colpensiones con la reforma.

"Estamos listos para recibir 10 millones de usuarios por la reforma pensional", aseguró el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan.

