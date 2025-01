Se quiebra el mito de que Colombia es el socio número 1 de los Estados Unidos

Varias horas duró la tensión entre Colombia y Estados Unidos por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el tema de los migrantes; y a pesar de que luego se solucionó, expertos consultados señalan que podría haber consecuencias frente a esa postura.



Aunque ese tema de la deportación no es nuevo, porque se tiene reportes de más de 470 vuelos de ese tipo a Colombia en los últimos cinco años, según datos de la organización Witness at the Border, si fue la causa de la reciente crisis diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.



El cruce de mensajes entre Trump y Petro tuvo amenazas de subida de aranceles, imposición de sanciones, suspensión de visas (que aún no ha sido restablecido) y terminó en una reunión del gabinete de última hora y luego una declaración de Petro en la que aceptó las condiciones de ese país.



Hecho que aunque pareció ser solo una crisis de momento, en realidad sí tendría una consecuencia de perdida de la confianza de Colombia ante los Estados Unidos, según el analista en relaciones internacionales, Manuel Camilo González.

“Ciertamente, ese mito o esa imagen que se tenía de que Colombia era el socio estratégico número 1 de los Estados Unidos mostró su fisura y se quiebra, no hubo comunicaciones, hubo desautorizaciones y generó una escalada innecesaria a través de las redes sociales”, señaló.



El analista señala además que queda un mal antecedente frente a temas futuros “porque si paso en este tema de migración no me quiero imaginar que podría ser con otros temas que son un poco más espinosos como la Paz total, la lucha contra el narcotráfico, el cambio climático y demás”.



Incluso presenta un panorama negativo para Colombia en el sentido de que la administración Trump o varios políticos de ese país podrían tener un eco y justificar futuras medidas negativas para Colombia a partir de esas declaraciones.



González señaló que es una gran enseñanza para el gobierno colombiano esta situación ante “el uso muy poco profesional de las redes sociales que termina generando estos sentimientos de desconfianza entre gobierno”.



Agregando en la importancia de volver a los canales diplomáticos para dirimir en estos asuntos, porque en su concepto “Se demostró la falta de capacidad de nuestro país para atender una crisis de este tipo de manera inmediata y de manera propositiva”.



Frente a la pregunta de consecuencias tras esta crisis diplomática entre Estados Unidos nunca antes vista, el analista internacional señala que el perdedor es Gustavo Petro



“En términos del corto plazo, quien pierde más es el presidente Petro, que sale vapuleado por la primera potencia del mundo, porque le toco echarse para atrás alrededor del trato con los migrantes”, señala.



No obstante, asegura que ante un mediano plazo, esta postura de Donald Trump frente a sus aliados como Colombia y otros países podría costarle en un panorama político y económico. Incluso agrega que China podría tener algún tipo de beneficio si la situación continua.



“En el mediano plazo esa forma como la que Trump va a tratar a sus aliados con el tiempo va a desgastar esa relación. No puedes tratar a sus aliados de manera déspota”, señaló.



Y agrega que “Estados Unidos tiene una frase en su política exterior de que “la paz a través de la fuerza”. A mediano plazo puede ser perjudicial para Estados Unidos y eso puede ser capitalizable por parte de China, que tiene un enfoque de acercamiento totalmente diferente”.



Este análisis se suma al pronunciamiento de un grupo de excancilleres y exministros colombianos quienes expresaron sus críticas a las decisiones del presidente Gustavo Petro en materia de política exterior por esta situación.



El documento señaló que las “contradicciones y provocaciones” del mandatario hacia Estados Unidos han generado una crisis que podría tener graves consecuencias económicas, diplomáticas y sociales para el país, sumado al “destierro” de negar el ingreso de connacionales.



Y aunque reconocieron que Estados Unidos dejó en suspenso las medidas arancelarias tras los diálogos binacionales, dijeron que la “crisis binacional no quedó superada” y que además advierten de un posible deterioro comercial entre ambos países que impactaría gravemente a Colombia.

