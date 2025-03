Las precisiones de Álvaro Uribe sobre declaración de juan Guillermo Monsalve

Este domingo el expresidente Álvaro Uribe, quien está enfrentando un juicio en su contra, hizo una serie de precisiones sobre lo dicho por el llamado testigo estrella en su contra en el juicio, Juan Guillermo Monsalve.



Sin hacer referencia a su acusador, el senador Iván Cepeda, Uribe sostuvo que Monsalve “sus instructores lo entrenaron mal para mentir. Testigo principal, usado para ponerme preso y dijo más de 30 veces que no recordaba Repito: Nunca mandé a buscar presos. Solicité verificaciones sobre noticias que me llegaban del peregrinaje del senador Cepeda por las cárceles con ofertas a reclusos para que me acusaran de paramilitar”.



El exmandatario sostuvo que una mentira de Monsalve a la juez es que “él no entregó el reloj ni lo mencionó a la magistrada auxiliar Sandra Yepes porque lo dejó arriba, refiriéndose al establecimiento carcelario. Pero interrogado por el Doctor Granados dijo que antes de la diligencia con la Magistrada le contó lo del reloj. Que ella le dio el radicado del proceso para que lo enviara a la Corte. Al ocultar el tema en la diligencia uno o ambos habrían delinquido. Monsalve afirmó que entregó el reloj a Deyanira para que lo llevara a la Corte. En la declaración Deyanira expresó que Monsalve le pidió guardar el reloj, conservarlo”.



Uribe más adelante señala que “Monsalve y el senador Cepeda no se ponen de acuerdo sobre quién buscó a quién. Hay menciones a Piedad Córdoba, (qepd), a Mercedes Arroyave, que no aparece. El proceso deberá aclarar el tema. Faltan muchas pruebas. Monsalve ha indicado que dirigió una carta a la Presidencia de la República al final de mi ejercicio en la que pedía intervención del Presidente en su caso. Dice que yo era el Presidente de todos los colombianos. Esa carta no la conocí. Y extrañamente aparece en la línea que podríamos denominar de móviles de sus falsas denuncias. Monsalve dijo que el interés de la entrevista con el senador Cepeda era por su seguridad. Pero al oír la entrevista todo se redujo a hablar de los Uribe, de paramilitares y de Guacharacas. Monsalve confirmó en la audiencia las numerosas reuniones con el senador Cepeda, las comunicaciones telefónicas, de WhatsApp, y, como siempre, no aparece lo que decía o respondía el senador Cepeda”.



Un apunte más es que “sobre la inseguridad de Monsalve, hay algunos temas para comentar. Acerca del supuesto atentado que le hicieron en la cárcel de Cómbita, en esta audiencia dijo que ocurrió a consecuencia de la declaración contra los Uribe que dio al senador Cepeda. El Doctor Granados, en el interrogatorio, lo llevó a refrescarle la memoria con la denuncia que puso sobre los hechos. Allí el motivo que adujo fue que él había pedido una inspección al patio de reclusos. Monsalve dijo en la audiencia que cuando iban a trasladarlo a la cárcel de Valledupar llamó al senador Cepeda para que no lo trasladaran. En el pasado dijo que gracias a don Iván no lo trasladaron a la cárcel de Valledupar. Se refería a “don” Iván Cepeda”.

También el líder opositor planteó que “Monsalve en la entrevista al senador Cepeda me acusó de paramilitar. En una declaración ante la Fiscalía manifestó que nada le constaba contra mí. Monsalve ha repetido que no me conoce, que nunca me vio en Guacharacas. Habla de haberme visto en dos actos públicos. De gobernador yo estuve casi todos los sábados y domingos en Consejos Comunitarios. Y fui a San José del Nus, donde realizamos un Consejo. Estos eran públicos con toda la comunidad. En esa ocasión se inauguró la cooperativa León 13. Teníamos un programa social, se llamaba Bancos Cooperativos. La Gobernación cofinanciaba las cooperativas serias de ahorro y crédito para que abrieran sedes en otros municipios. Y así avanzamos mucho en todo el crédito municipal y campesino. Por eso estuve en San José del Nus. Pero él había insinuado, Juan Guillermo Monsalve, en otra declaración, que allá habíamos hablado de mataderos, como refiriéndose a masacres humanas. En muchas de esas reuniones la comunidad me hablaba de las plantas de sacrificio, por el problema que ha habido sobre las plantas de sacrificio de reses”.



Y continuó que “la Fiscal le preguntó al final del interrogatorio del jueves que por qué en la entrevista con el senador Cepeda me acusó de coordinar la acción delictiva de los paramilitares. Su única respuesta fue que oyó que Luis Alberto Villegas (qepd) me llamó a quejarse de la inseguridad y que a los dos días empezaron a llegar soldados. No era Luis Alberto Villegas, que está fallecido, con quien yo hablaba, era Juan Guillermo Villegas que en ocasiones llamaba preocupado por la inseguridad de la región. Albergo dudas del alcance del celular por la época. Lo que sí tengo claro es que toda la vida, como funcionario o como simple ciudadano, siempre he acudido a la Fuerza Pública”.



Finalmente dice que “otra mentira de Monsalve: Afirma que a finales de 1996, cuando su familia regresó a Guacharacas, su padre, para aceptar ser mayordomo, exigió entre las condiciones que la propiedad fuera de otros dueños. Que Luis Alberto Villegas (qepd), el nuevo empleador, le dijo que lo harían. La finca estaba vendida y escriturada desde julio. Mi familia estaba desplazada de la zona. O miente Monsalve o mintió el muerto, Luis Alberto Villegas. La familia de Monsalve salió en 1994 de Guacharacas. En febrero de 1996 el Eln quemó la casa principal. En mayo, guerrilleros asesinaron a Tobías -se quedó cuidando la finca porque tenía afecto por la memoria de mi padre-.

En julio se vendió la finca. Frente a la mentira de Monsalve en relación con el cambio de propietario de la finca, el testigo se vio obligado a reconocer que no conocía la matrícula ni los folios inmobiliarios de la propiedad, todo a raíz de una pregunta del Doctor Granados. Debe recordarse que en el pasado, Daniel Coronell, mi “víctima”, escribió que la finca no se había vendido. Cuando mi hermano le acreditó las escrituras, dijo que en el municipio de San Roque había una sociedad con el mismo nombre de la sociedad de nuestra familia. Se comprobó que mentía. En mi caso, como lo he repetido tantas veces, yo me desvinculé de la región desde antes de 1983, cuando entregué a un sindicato presionado por la Farc la empresa panelera La Mundial”.

