Los dos hoteles colombianos que figuran en la prestigiosa lista internacional de “50 Best Discovery”

La plataforma global ‘50 Best Discovery’, reconocida por ofrecer una exclusiva guía de hospedajes destacados en diferentes ciudades del mundo, incluyó en su prestigiosa selección a dos hoteles en Colombia.

Se trata del hotel Barranquilla Marriott, en la capital del Atlántico, y la Casa San Agustín, en Cartagena. Estos establecimientos son clasificados por la “Academia de los 50 mejores hoteles del mundo”, formada por más de 580 expertos de la industria, escritores y viajeros de lujo experimentados.

La guía también cuenta con una extensión de clasificaciones anuales con The World’s 50 Best Restaurants y The World’s 50 Best Bars, para recomendaciones gastronómicas y de bebidas a nivel mundial.

Para la plataforma ‘50 Best Discovery’, el Barranquilla Marriott es un reflejo del dinamismo y la energía que caracterizan a la ciudad portuaria más importante del Caribe colombiano.

Lea aquí: Lo asesinaron a disparos en un callejón de La Tomatera, en el barrio Alfonso López de Cúcuta

Ubicado en el denominado “Puerta de Oro de Colombia”, el hotel es un punto de encuentro ideal tanto para viajeros de negocios como de placer, en una ciudad reconocida por su ritmo vibrante y su icónico Carnaval.

Por otro lado, la plataforma también destacó a Cartagena, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como una ciudad que sigue cautivando a los visitantes “con su ciudad amurallada impecablemente conservada”.

Casa San Agustín sobresalió como una propuesta boutique que ofrece una “combinación magistral de diseño colonial y elegancia contemporánea”.

El hotel, que ocupa tres casas del siglo XVII, ha sido reconocido por sus detalles arquitectónicos originales. “‘Este deslumbrante refugio cuenta con frescos originales, gárgolas y techos con vigas de madera en sus espacios públicos y habitaciones’”, destaca ‘50 Best Discovery’.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion