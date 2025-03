Papa francisco se reunió con el secretario de estado del vaticano y su sustituto

El Papa Francisco ha recibido este domingo la visita del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y de su sustituto, Edgar Peña Parra, tras pasar una noche "tranquila", según ha informado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.



"La noche ha sido tranquila, el Papa sigue descansado", ha señalado el comunicado que ha emitido la Santa Sede a primera hora de este domingo, 2 de marzo. El Pontífice lleva ingresado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma.



Tras despertarse, el Papa Francisco ha desayunado, ha tomado café y ha leído algunos periódicos, según la información facilitada por el Vaticano, que añade que las terapias "continúan".

En el boletín del sábado por la tarde, el Vaticano informaba de que el estado clínico del Papa "permanecía estable". El día anterior había presentado una crisis aislada de broncoespasmo. Este episodio no se ha repetido.



El Pontífice, según el comunicado médico del sábado, alternó la ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo, manteniendo siempre una buena respuesta al intercambio gaseoso. Apirético, Francisco no presentaba leucocitosis y sus parámetros hemodinámicos eran siempre estables.



Además, el Papa seguía alimentándose por sí mismo y realizaba regularmente fisioterapia respiratoria "colaborando activamente". Vigilante y orientado, el Papa Francisco recibió este sábado la Eucaristía y rezó durante unos veinte minutos en la capilla.

