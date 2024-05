La Procuraduría investigará al presidente del Senado y la Cámara

La procuradora general de la nación, Margarita Cabello, ordenó este viernes iniciar las actuaciones disciplinarias "que sean pertinentes" tras las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



Pinilla, con la asesoría jurídica del exfiscal Luis Gustavo Moreno, se encuentra en la búsqueda de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, que lo investiga por presuntas irregularidades en la compra, por parte de la UNGRD, de los carrotanques con los que el Gobierno buscaba proveer agua en La Guajira.



Se trata de un escándalo de corrupción que podría envolver a toda la Unidad e incluso, según Pinilla, a varios políticos, entre quienes se encuentran el presidente del Senado de la República, Iván Name, del partido Alianza Verde, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal.

La jefa del Ministerio Público, a su turno, determinó la apertura de las indagaciones disciplinarias "por los presuntos actos delictivos y de corrupción que, al parecer, involucran a altas dignidades del órgano legislativo, incluidos los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, así como a otros altos funcionarios del Estado".



Cabello pidió, de acuerdo con la Procuraduría, un "completo recaudo probatorio para esclarecer las denuncias ventiladas de manera pública", que hablan de millonarias coimas. En concreto, presuntamente Name recibió $3.000 millones y Calle, $1.000, como parte de un direccionamiento irregular de contratos en la UNGRD.



La disposición de la Procuraduría se suma a la indagación previa que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Francisco Farfán, adelanta en contra de Name, Calle y otros posibles aforados que pudiesen estar involucrados en el escándalo.



Tanto el senador Name como el representante Calle aseguraron estar convencidos de su inocencia y atentos a los llamados de las entidades competentes. “Defenderé en todas las instancias mi reputación y buen nombre, que son reflejo de mi integridad y mi compromiso con la verdad", expresó el presidente de la Cámara de Representantes.

