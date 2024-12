Hechos 2024 | el año en que la tecnología cambió vidas en Norte de Santander

Por: Mauricio Lizcano, Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Hace unos días, cuando les conté al país los avances del Ministerio TIC durante 2024 en la rendición de cuentas del sector a los colombianos, nuestros únicos empleadores, les dije que cerrábamos un gran año en nuestro propósito de hacer de Colombia una PotencIA Digital.

También dije que esto lo estábamos haciendo desde las regiones, visitándolas y conociéndolas, articulando todo tipo de actores, desde líderes regionales y locales hasta los emprendedores, la economía popular, la academia, los gremios y la comunidad, porque si bien un solo puede llegar más rápido, acompañado llega más lejos.

Ese compromiso de estar siempre cerca de las regiones nos trajo en varias ocasiones a Norte de Santander, muchas de ellas en jornadas de trabajo, y otras tantas para entregar y presentar los frutos de esa labor. Hoy podemos decir que el departamento se encuentra encaminado a una transformación digital que, bien manejada, solo le dejará buenas noticias, pues estamos convencidos de que la tecnología es el camino a un mejor desarrollo, a la generación de más ingresos y puestos de trabajo, y a consolidar una verdadera apuesta por un futuro brillante.

Y en ese camino no han estado, ni estarán, solos. El Ministerio TIC será un aliado permanente, como lo fue durante este año. No es retórica: los hechos hablan solos. No más arrancando diciembre estuvimos en Villa del Rosario y Cúcuta, para dejar evidencia de nuestros avances conjuntos. Hablemos un poco de eso. Ese día formalizamos con la Gobernación el convenio ‘Hogares Conectados’, que llevará banda ancha a 12.265 hogares de los estratos 1 y 2 en Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia y San Cayetano, con una inversión de $23.000 millones, $20.000 del Ministerio y $3.000 del departamento. Se trata de un esfuerzo conjunto por seguir cerrando la brecha digital de la región, en especial en las comunidades menos favorecidas.

Este proyecto, que ya está en ejecución, porque no nos gusta hacer promesas sino presentar resultados, incluye la construcción de 123 kilómetros de fibra óptica. Con una parte de la red se conectarán los cinco municipios incluidos, y con la restante se hará la distribución a los hogares beneficiados.

Desde el inicio de nuestra gestión en el Ministerio enfocamos nuestro trabajo en tres pilares fundamentales: conectividad, educación digital e innovación, teniendo como tema transversal la Inteligencia Artificial (IA), la gran revolución de nuestros tiempos. En Norte de Santander se dan cita todos los pilares, con resultados a resaltar. Ya vimos el primero en el área de conectividad, pero no es el único ahí.

Aquí, antes de hablar de otros proyectos, quisiera hacer énfasis en otra idea que hemos manejado durante nuestra gestión: la conectividad es mucho más que una red de cables. Es escuchar a los territorios, entender sus necesidades y aprovechar la tecnología para abrir caminos en lugares donde, a veces, no hay vías físicas. Internet es una puerta de entrada a un mundo de oportunidades para todos: los niños y niñas pueden mejorar su aprendizaje, los jóvenes pueden buscar nuevas opciones de empleo, los mayores tienen otras alternativas para potenciar sus negocios, las familias encuentran variadas formas de compartir y entretenerse. Uno desde las grandes ciudades, donde el Internet casi que se da por descontado, en muchos casos no entiende el cambio que puede significar para una familia que nunca ha tenido conectividad, el poder acceder a ella.

Volvamos a las inversiones. Norte de Santander hace parte de un proyecto que nos ilusiona mucho, porque es una oportunidad de entregar Internet a comunidades afectadas por el conflicto armado que ha vivido el país: las Zonas Comunitarias para la Paz (ZCP), que están siendo entregadas a escuelas rurales de municipios PDET, para que los alumnos y las comunidades que las rodean puedan navegar gracias a dos puntos de Wi-fi con conectividad permanente y gratuita. Gracias a esto, miles de niños y niñas están pudiendo conocer el mundo por cuenta del Internet.

En el departamento tenemos 110 ZCP ya en operación, el 100% de las dispuestas, luego de una inversión de $15.080 millones por parte del Ministerio y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Los municipios beneficiados son Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, San Calixto, Hacarí, Sardinata y Tibú.

Un ejemplo más de los avances en materia de conectividad, antes de pasar a los demás pilares. Durante el último año, exigimos a los operadores móviles del país ponerse al día con el despliegue de antenas de 4G que tenían pendientes para cumplir con las Obligaciones de Hacer, una retribución que tiene que darle al país para poder utilizar el espectro. Gracias a esto, en Norte de Santander se han instalado recientemente 13 antenas, para fortalecer la conectividad de diferentes zonas del departamento.

Pasemos a la educación digital. Norte de Santander está incluido en todos nuestros programas de formación gratuita en habilidades tecnológicas, y sus ciudadanos ya hacen parte del millón de colombianos a los que estamos preparando para los retos del presente y futuro, en las áreas de mayor demanda.

Por ejemplo, a través de ‘Colombia Programa’, una iniciativa que desarrollamos con el British Council y con el apoyo del Ministerio de Educación, estamos enseñando programación y pensamiento computacional por todo el país, convirtiendo a las Instituciones Educativas inscritas en Nodos de Pensamiento Computacional, donde tanto docentes como estudiantes están siendo formados.

En el marco de esa iniciativa, hace una semana entregamos 1.142 microbits, dispositivos tecnológicos que permiten profundizar el aprendizaje de programación, en 13 Nodos de Pensamiento Computacional del departamento. Con ellos se espera que cerca de 32.5000 estudiantes y 325 profesores puedan impulsar sus habilidades digitales y competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por sus siglas en inglés). El departamento también recibió kits pedagógicos de Biobots, para aprender programación de forma didáctica, porque nuestra prioridad es detonar el desarrollo a través de la enseñanza de código en nuestros niños, niñas, jóvenes y educadores. Para estas entregas se destinaron alrededor de $140 millones.

Sumado a esto, en el programa ‘Talento Tech’, nuestra innovadora estrategia de campos intensivos de aprendizaje tecnológico, ya se están formando cerca de 5.900 nortesantandereanos, en programación, ciberseguridad, Inteligencia Artificial, blockchain y analítica de datos. La meta del programa para 2026, es llegar a 3.434 personas en el departamento, pues serán varias promociones, ya que los cursos duran entre tres y cuatro meses. Aprovecho para decirles a los interesados que toda la información la encuentran en la página del Ministerio TIC, www.mintic.gov.co.

Dejamos la innovación y la IA para el final, pero eso no quiere decir que sean temas menores. Por el contrario, sentimos que 2024 fue el año de la Inteligencia Artificial en Colombia, que nos sirvió además para consolidar un liderazgo regional en la materia, gracias a lo que venimos desarrollando de puertas para adentro. Y un trabajo muy importante aquí son los Centros PotencIA, espacios que diseñamos para democratizar y masificar el acceso y aprendizaje de esta tecnología desde las regiones, como es nuestro mandato.

En total, tendremos 60 de estas pequeñas universidades, y tres de ellas estarán en Norte de Santander, en Cúcuta, Ocaña y Pamplona. Esperamos que se conviertan en centros de encuentro, conocimiento y emprendimiento, donde todos aprendan las infinitas posibilidades que ofrece la IA, y se preparen para utilizarla para su beneficio.

Si sumamos estas inversiones, junto a otras que por cuestiones de espacio no alcanzamos a desarrollar, hablaríamos que el Ministerio TIC ha destinado alrededor de $100.000 millones para la transformación digital de Norte de Santander. Eso, si bien es importante, no es lo principal. Lo realmente destacable es todo lo que esperamos que alcancen los habitantes del departamento: mejorar su calidad de vida y cambiar su futuro de la mano de la tecnología.

Cierro con un mensaje que también compartí, en parte, durante nuestra rendición de cuentas: este año, todo el equipo del Ministerio le puso el alma a todo lo que hicimos, a cada proyecto de innovación, cada antena, cada proceso de formación. Es lo mínimo que se merecen los colombianos: entidades enfocadas en hacerles un poco mejor su vida, y ayudarlos a sacar todo su potencial. Esa ha sido nuestra misión, y lo seguirá siendo en 2025.

