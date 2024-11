Gregorio Correa será el presidente de la Asamblea de Norte de Santander en 2025

El Partido Conservador consiguió la noche de este miércoles la presidencia de la Asamblea de Norte de Santander para 2025, aunque como hace tiempo no sucedía, la elección no pudo darse de manera unánime, por cuanto esa colectividad no logró llegar finalmente a un acuerdo frente a la definición del candidato que ocuparía dicho cargo.

La puja estaba entre los dos diputados de la tolda azul, Gregorio Correa y Milena Calderón, pero en vista de que no hubo consenso para que los conservadores presidieran no en el segundo sino en el tercer año del periodo, la dirigente de la provincia de Ocaña decidió no postularse y una vez llegó al salón de sesiones atendió el llamado a lista y se retiró.

En consecuencia, Correa quedó solo con la candidatura y tras ser propuesto por el diputado del Centro Democrático Juan Diego Ordóñez fue elegido con el apoyo de 11 de los 13 integrantes de la corporación. Un voto fue en blanco y el otro era el de la diputada Calderón.

Al ser consultada sobre su decisión, la dirigente conservadora manifestó que presidir en este momento la Asamblea no era una obsesión y que como hay algunas definiciones de por medio en su carrera política, había propuesto que se cambiara el año que le correspondía presidir a los conservadores, pero entiende que ya existen unos acuerdos de por medio que son difíciles de modificar. De ahí que resolvió no postularse.

No obstante la decisión de Calderón, la mesa directiva para el año 2025 sí tendrá presencia femenina. Se trata de la diputada liberal Ruby Chacón, quien ocupará la primera vicepresidencia.

Junto a ella estará también el dirigente del Centro Democrático Juan Diego Ordóñez, quien en representación de las minorías tendrá la segunda vicepresidencia.

Continuidad del plan de desarrollo

El presidente de la Asamblea de Norte de Santander en 2025, Gregorio Correa, agradeció el respaldo de sus compañeros y si bien reconoció que no hubo acuerdo al interior de su partido, aseguró que esto no afecta el buen ambiente que hay en la corporación.

“Esta fue una elección democrática; aquí la idea no era llegar a imponer. De lo que se trata es de poner el nombre de uno a consideración y cada uno vota de acuerdo a la persona que mejor lo represente y le dé garantías de realizar un buen trabajo”, dijo.

Sobre sus planes para el próximo año, el dirigente del conservatismo, quien ya había tenido la oportunidad de presidir la mesa directiva en 2020, en medio de la pandemia por la Covid-19, manifestó que se vienen unos meses de mucho trabajo, puesto que es cuando se van a ver mucho más los proyectos que quedaron consignados en el plan de desarrollo del gobernador William Villamizar.

“Este será el segundo año del periodo y es donde se van a ver más iniciativas, donde va a haber un trabajo al interior de la Asamblea alrededor del plan de desarrollo, más responsabilidad y más acompañamiento a los temas que nos competen”, dijo.

Recordó que en 2025 la corporación también estará concentrada en la elección del próximo contralor del departamento y que la visita a los municipios y la gestión de recursos, serán otras de las prioridades de él y sus compañeros.

El presidente entrante desestimó que el arranque anticipado de la campaña presidencial y legislativa para 2026 le vaya a restar importancia y protagonismo a su labor al frente de la Asamblea. “Lo importante como presidente de la Asamblea es enfocarnos en el trabajo que nos compete”, aseguró.

