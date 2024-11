Así fue el debate de control político contra Francia Márquez y Laura Sarabia

La nueva asistencia de la vicepresidente de la República y ministra de la Igualdad, Francia Márquez Mina, terminó en lo que se han convertido sus comparecencias anteriores, polémica por la falta de profundidad de sus respuestas, las duras posturas de la oposición y la ausencia, en este caso de los senadores.



El debate fue citado por los senadores opositores Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) y Jonathan Pulido (Alianza Verde), quienes pidieron que la funcionaria respondiera por la baja ejecución que ha tenido ella en su labor como vicepresidente dedicada al tema social y en particular por la baja ejecución que ha tenido el Ministerio de la Igualdad.



La plenaria sólo pudo arrancar la discusión después de más de seis horas en que se discutió el acto legislativo que busca habilitar el llamado transfuguismo, norma que no alcanzó a ser votada en su totalidad por lo que sigue frenada en su segundo debate.



Sin embargo los ánimos se agitaron al momento de comenzar el debate, esto porque el senador Jonathan Pulido, según los senadores petristas, intentó intimidar con varias cámara a la vicepresidente Francia Márquez y a la directora del Dapre, Laura Sarabia, quien también estaba convocada a la citación.



Ya en el debate, el senador Motoa señaló que “desde que el partido del Pacto Histórico anunció la creación del Ministerio de la igualdad, advertimos que iba a ser un fiasco monumental”, a la vez que resaltó que “existe una poquísima y baja ejecución presupuestal, que se siguen duplicando funciones después de año y medio de creado los últimos decretos que dieron vía al ministerio y que además no existe un adecuado cumplimiento en la misionalidad en la equidad e igualdad en el país”.



El senador de Cambio Radical, expresó además que “si el gobierno sigue en esta dinámica de crear entidades y no tener planeación en la misma, no bastarán las reformas tributarias, las leyes de financiamiento u otros propósitos en manera fiscal que hoy están ahogando a los colombianos”. Cerró su intervención pidiendo a la Procuraduría que examine lo que viene ocurriendo con la duplicidad de funciones en el Ministerio de la Igualdad.

Lea: Partido Conservador sanciona al representante de Norte de Santander Ciro Rodríguez

El otro citante, senador Jonathan Pulido, consideró que “quizás para los senadores 500 mil millones de pesos les parezca poco, porque acá estamos acostumbrados a hablar de billones en el presupuesto, la reformas tributarias y ley de financiamiento, pero 500 mil millones de pesos son muchísimo dinero para los colombianos”.



Según el senador, de esa millonada, “la ministra decide enviar 469 mil millones de pesos al fondo de la supuesta superación de brechas, otros 30.849 millones los dejaron para gastos de personal y adquisición de bienes, pero solo hasta agosto del 2024 han usado 2.913 millones”.



El citante señaló además que “mi pregunta es ¿dónde están los 27.936 millones restantes de esa plata?”, y precisó que “en el fondo no hay ejecución y la estrategia es esa, se lo digo vicepresidenta, desde el propio ministerio me lo han dicho a mí, la estrategia es decir que porque mandamos al fondo lo que no ejecutamos”.



Al momento de intervenir la ministra Francia Márquez, sostuvo que “es necesario decir que trabajar por la igualdad y la equidad no debe generar temores en este país, creo que todos ganamos si trabajamos juntos por cerrar las brechas”.

Conozca: Vicky Dávila responde sobre posible candidatura presidencial

Con respecto al plan del gobierno atender a los jóvenes, Márquez planteó que “por el hecho de ser pobres y ser vulnerables no significa que son criminales, 6 mil jóvenes mueren cada año en este país y a mi si me duele ver a mamás que se esfuerzan solas por sacar a sus hijos adelante y este programa lo que busca es ayudar a los jóvenes vulnerables a construir sus proyectos de vida”.



El senador Motoa, tras la intervención se declaró insatisfecho con lo expuesto por Márquez, “las preguntas no han sido absueltas, la teoría y el discurso ya lo conocemos, queremos datos concretos y claros en este debate y no me refuto ninguno de los argumentos que mencionamos en ejecución y apropiación”.

El senador Pulido igualmente declaró que “si las repuestas que nos dieron son verdaderas, entonces la ministra está mintiendo, yo si quisiera que se refiriera a todas las cifras que yo entregue, aquí hay senadores que fueron alcaldes y gobernadores y una cosa es el CDP y otra el RP”.



La directora del Dapre, Laura Sarabia, lamentó que un debate de tanta importancia por el contenido social del mismo tan sólo haya tenido el interés de máximo 25 senadores que le prestaron atención a los citantes como a ellas dos que asistieron al debate.

Aquí el debate completo: