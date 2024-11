Fiscalía abrió investigación a Diego Cancino por acto sexual violento tras la denuncia de funcionaria de Mininterior

La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció este viernes que la entidad abrió una investigación formal contra el exviceministro del Interior y designado director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Diego Cancino, por el delito acto sexual violento tras la denuncia interpuesta por Viviana Vargas, por presunto acoso sexual.

La fiscal Camargo indicó que el caso quedó en manos del fiscal 219 de delitos contra violencia sexual y basadas en género de la seccional Bogotá que, con el apoyo del grupo de género “asumió la denuncia interpuesta contra el exviceministro del Interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento”.

“Ya tenemos definido el programa metodológico, el fiscal ya lo hizo. Ya se han recibido algunas diligencias, se recibieron unas entrevistas, se ordenó inspeccionar algunos medios telefónicos en los que podía existir chats, entre otros”, aseguró Camargo en rueda de prensa.

Cancino está en el ojo del huracán luego de que se conociera, a comienzos de esta semana, una denuncia por acoso sexual por parte de la asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, Viviana Vargas, quien aseguró que el también exconcejal de Bogotá la acosó sexualmente en medio de una reunión que sostuvieron en el apartamento de este hombre en Bogotá el pasado 9 de octubre.

Vargas le contó a medios que conoció a Cancino en medio de sus labores en el MinInterior y decidió contactarlo porque su contrato en esa cartera iba a culminar, por lo que necesitaba encontrar nuevos rumbos laborales.

“Le paso mi hoja de vida, el hombre me llama y quedamos de almorzar al día siguiente. Le digo que sí, pero luego me dijo que tenía tiempo ese mismo día, 9 de octubre, para que llegara a su apartamento”, contó Vargas. Cuando llegó al apartamento, relató, Cancino le sirvió vino y comida.

“Inicié la conversación con este sujeto, ampliando la información sobre mi perfil laboral y las propuestas de trabajo conjunto sobre las que habíamos conversado antes (...) De manera posterior, Cancino me solicitó en repetidas ocasiones que bebiera más vino, ante lo cual accedí presionada por su insistencia”, explicó la funcionaria a Semana.

En medio de la situación, contó que Cancino le dijo “eres genial” y se le acercó por detrás, abrazándola y metiendo las manos bajo la blusa, tocándole los senos sin su consentimiento.

“Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y frente a ello él me tomó de las manos, me bajó de la silla de la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento. Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y/o profesional y que mi interés no iba más allá de eso, que por favor respetara dicho límite”, narró Vargas.

