Expresidente César Gaviria fue reelegido en la dirección del Partido Liberal

El expresidente César Gaviria se impuso al petrismo y en una accidentada convención, este jueves fue reelegido como director del Partido Liberal.

Lea: Regiones, más cerca de gozar de una autonomía fiscal y administrativa

De los 750 votos de los delegados de diferentes regiones, Gaviria se hizo a 582 apoyos, mientras que el exministro Luis Fernando Velasco –el ungido por el Gobierno de Gustavo Petro para abrirse campo en el liberalismo–, apenas obtuvo 11. Incluso, terminó sumando más votos una dirección colegiada liderada por el senador Alejandro Carlos Chacón (24 votos).

Durante la celebración, varios escuderos del expresidente –como el senador cartagenero Lidio García, quien fue cabeza del Partido en las elecciones parlamentarias de 2022–, lo rodearon en la tarima del Centro de Convenciones al coro “¡Gaviria! ¡Gaviria!.

Ante la derrota, el exministro Velasco denunció presuntas irregularidades y advirtió que hubo votos que no quedaron consignados.

“Sin democracia el Partido Liberal no hace honor a su nombre. Con el convencionista Jaime Bolaños de la Guajira denunciamos cómo, a pesar de estar presente, no lo dejó votar el sistema y parece como si hubiese delegado su voto, cuando eso no es cierto”, dijo.

Conozca: El 5 de noviembre se sabrá si el excanciller Leyva es condenado por pasaportes