Esperamos que Iván Márquez tenga voluntad de paz: Sandra Ramírez

En medio de la difícil situación que atraviesa el país en orden público, inseguridad y crecimiento de las bandas criminales, la reciente apertura de mesas de negociación con la Segunda Marquetalia -al mando de alias Iván Márquez-, ha generado un amplio debate sobre las intenciones reales de ese grupo disidente para dejar las armas, el narcotráfico y el terrorismo.

Sandra Ramírez, quien fue compañera de Márquez en la guerrilla, también hizo parte de la mesa de diálogos de las extintas Farc en La Habana (Cuba) y actualmente es senadora por el partido Comunes tras su desmovilización. Ramírez quien ve con buenos ojos la mesa de negociación con ese y otros grupos en armas.

Senadora, ¿cómo ve el inicio de una negociación con la Segunda Marquetalia?

“La apertura de nuevas mesas de negociación es un paso importante en la dirección correcta. Es una oportunidad para que todas las partes involucradas se sienten a la mesa y busquen soluciones pacíficas para los problemas que han alimentado décadas de conflicto en nuestro país. Por eso saludamos esta nueva mesa de negociación. El destino de Colombia tiene que ser la paz, los derechos, la dignidad, porque esa es la paz que todos y cada uno de los colombianos y colombianas merecen para mejorar nuestra calidad de vida”.

Pero eso ya se negoció en el acuerdo de 2016. ¿Por qué cree que hay que hacer una nueva mesa? ¿Podría solucionarse implementando los acuerdos?

”Si hay que hacer mil mesas, hay que hacerlas. No podemos seguir aumentando esas cifras de víctimas que tenemos en nuestro país, que ya son más de 10 millones. Otra mesa, si es necesaria, la hacemos. Porque el acuerdo que se firmó en Cuba, que es uno de los mejores acuerdos, ¿lo hemos implementado? ¿Qué porcentaje tenemos implementado? ¿Hemos superado las causas que originan los conflictos en nuestro país? No. En nuestro país persiste la violencia, persisten esos ciclos de violencia y se han reproducido incluso rápidamente después de la firma de los diálogos. Vimos un bloqueo enorme durante cuatro años al acuerdo, en sus mecanismos, en sus programas. No se logró avanzar absolutamente en nada. Cuatro años en los que el gobierno de Iván Duque nunca se preocupó, por ejemplo, de enviar un mensaje, una iniciativa que contemplara el desarrollo de lo firmado en La Habana”.

¿Qué piensa de la reaparición de Iván Márquez? ¿Cree que esta vez sí tenga voluntad de paz?

“Bueno, eso esperamos. Yo espero que ahora realmente asuma los retos de un proceso de diálogo que ya han iniciado con el gobierno del presidente Gustavo Petro, claro que sí”.

¿Ve alguna diferencia entre el Iván Márquez de 2016 y el Márquez que hemos escuchado recientemente?

“Veo en Iván su iniciativa de asumir este proceso como lo asumió en 2012. En ese entonces vi a un hombre comprometido y esta vez espero que también esté comprometido en salir adelante con la solución política, contribuir a solucionar la violencia en general. No solo se tiene a la Segunda Marquetalia; están los Mordiscos, los Gentiles, los Comandos de la Frontera, los del 33. No solo son estos grupos y también con ellos habrá que iniciar diálogo. Habrá que sentarse a ver qué propuestas tienen para que en nuestro país no se vuelva a disparar una sola bala”.

Cuando se firmaron los acuerdos de La Habana, estaba incluida la no reincidencia. Márquez y otros disidentes han incumplido. ¿Qué cree que debería hacerse?

“Hablando del narcotráfico, nosotros firmamos que a partir de la firma del acuerdo, si alguno de nosotros reincidía en delitos relacionados con el narcotráfico o de otra índole, respondería ante la justicia ordinaria. Ese fue un compromiso que firmamos y en la décima conferencia de las Farc, todos levantamos la mano y dijimos estar de acuerdo. Al Gobierno ahora le corresponde pensar cómo actuará. Quienes no cumplen, van a la justicia ordinaria. Eso fue muy claro para nosotros. Ahora, con los miembros de la Segunda Marquetalia, el Gobierno debe revisar si hará un enfoque diferencial”.

Senadora, ¿pero usted concretamente qué piensa?

“No le voy a dar una fórmula jurídica porque no soy jurista. Solo puedo decir que es un reto enorme que asumirán la Segunda Marquetalia y el Gobierno”.

¿Cree que Iván Márquez sí tenga el control suficiente sobre los 2.000 hombres que dice tener?

“Sinceramente le digo: espero que así sea. Que ellos tengan esa gobernanza sobre esos hombres que dicen tener. Nosotros, que estábamos organizados, teníamos disciplina y jerarquía, al final tuvimos sectores desertores. Ningún proceso es lineal; estos procesos tienen altibajos. Yo deseo que la negociación sea en bloque, pero no sabría decirte con certeza si hay gobernabilidad. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación”.

