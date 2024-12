Congreso le pidió a Petro no ir a la posesión de Maduro y provocó la respuesta del presidente

El debate sobre la relación con Venezuela ha generado posiciones encontradas entre el Congreso y el Gobierno. Rojas consideró que “yendo a la posesión del presidente Maduro estaríamos tácitamente reconociendo. Y recuerden que no hemos visto actas todavía y no las vamos a ver porque no existen”.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, ya había señalado a inicios de diciembre que, a pesar de las “muchas dudas” sobre la transparencia del proceso electoral que dio la victoria a Maduro el pasado 28 de julio, Colombia mantendrá las relaciones diplomáticas con Venezuela.

“Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que nos preocupa la transparencia de ese proceso, que no reconocemos un resultado específico, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela”, afirmó Rojas.

El viceministro también destacó que, desde el gobierno colombiano, se seguirá insistiendo en la necesidad de respeto a los derechos humanos, las garantías para la oposición y el fortalecimiento del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. “Como lo ha dicho el presidente, necesitamos un diálogo para una paz política en Venezuela”, puntualizó.

