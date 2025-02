El fuego amigo sigue abriendo grietas en el Gobierno

Las profundas diferencias que quedaron servidas al interior del equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro siguen aflorando y ahora con señalamientos que, incluso, ya llegaron a manos de la Fiscalía. El último episodio lo protagonizaron, ayer, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, y el actual embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras.

En medio de las revelaciones que se vienen conociendo sobre el entramado de corrupción que rodea al llamado zar de la corrupción, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, Reyes aseguró en entrevista con la emisora W Radio, que el entonces presidente del Congreso (Roy Barreras) le pidió que nombrara a unas fichas suyas en la DIAN de Buenaventura y Cali.

“(Barreras) Me hizo un comentario curioso. Me dijo: apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú eres como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas, y me entregó hojas de vida para la aduana de Buenaventura y Cali”, reveló Reyes, quien para la época de los hechos dirigía la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En la misma entrevista, el funcionario reiteró que varias personas le pidieron poner un recomendado suyo en estas dos dependencias y que entre ellos estuvo Roy Barreras.

Además, contó que en la reunión en la que se produjo la conversación con el presidente del Senado, estuvieron la exesposa de este último y una persona que acompañaba a Reyes, pero cuyo nombre se abstuvo de revelar.

El ministro aseguró que dichas peticiones fueron puestas en conocimiento de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Esta información fue confirmada ayer por la titular del ente investigador, quien explicó que esa información hace parte de las pesquisas que adelanta la entidad contra Papá Pitufo y aclaró que aunque hacer recomendaciones no es un delito, sí lo es pertenecer a una red delictiva.

“Antes de que el doctor Reyes saliera del cargo de la DIAN, él estuvo en mi oficina y efectivamente me hizo referencia a la solicitud que le habían hecho algunos funcionarios públicos para unos puestos claves en la DIAN, lo que a él lo preocupaba mucho”, contó Camargo.

Poco después de la revelación de Reyes, el embajador Roy Barreras lo desmintió y aseguró que él nunca ha usado ese “lenguaje mafioso”, ni ha pedido que se nombre a alguien en la aduana de Buenaventura.

En su opinión, Reyes está “contra las cuerdas” y por eso dispara contra alguien que sabe que no está en posición de hacerle daño. “¿A quién está cubriendo Luis Carlos Reyes? ¿Por qué lo hace? ¿Quién realmente lo presiona? ¿Por qué tiene que desviar la atención?”, señaló Barreras, también en entrevista con La W.

El expresidente del Congreso recordó que fue él quien le presentó a Luis Carlos Reyes al presidente Petro y se lo recomendó porque le parecía una persona honesta y transparente.

Una escena que se repite

El cruce de señalamientos entre Reyes y Barreras no es el primer caso que se da en los últimos días en torno al escándalo que salpica al gobierno de Gustavo Petro con la red de Diego Marín Buitrago.

Días atrás, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, ventiló que el intento de Papá Pitufo de permear la campaña de 2022 se dio por intermedio de Armando Benedetti, actual jefe de despacho de Palacio.

Para sustentar ese relato, Rodríguez también dejó en evidencia el proceder de Xavier Vendrell, muy cercano al jefe de Estado, quien habría sido el encargado de recibir los $500 millones que quería aportar Pitufo, dinero que Petro ordenó devolver inmediatamente.

Benedetti denunció penalmente a Rodríguez y lo acusó de usar expresiones injuriosas y calumniosas, además de extralimitarse en sus funciones por hacer estas investigaciones.

En el mismo consejo de ministros que terminó en controversia, un bloque de ministros se declaró en rebeldía por el nuevo nombramiento de Benedetti y de Laura Sarabia como canciller.

El fin de semana, en una entrevista con la revista Semana, el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, consideró que a Gustavo Petro lo está matando el mismo gobierno.

