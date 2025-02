La pelea en que estuvieron Gustavo Petro, Germán Vargas y Efraín Cepeda

Sin que haya comenzado a sesionar de lleno el Congreso en sus sesiones ordinarias, ya se dio un duro enfrentamiento en el cual están de por medio tres pesos pesados de la política nacional, por un lado el presidente de la República, Gustavo Petro y por el otro el presidente del Senado, Efraín Cepeda el jefe del partido opositor, Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.



Y es que precisamente esta nueva discrepancia la dio el presidente Petro, quien cuestionó que en las sesiones extras que convocó la semana pasada a la Cámara de Representantes no se aprobó la reforma a la salud y según él, por el ausentismo y además de la presión que han puesto a la agenda los dos presidentes más recientes del Senado, Efraín Cepeda ye Iván Name.

Sobre sus reformas, dijo Petro: “El Congreso no quiere aprobarlas en sus mayorías. Sus mayorías fueron elegidas por el pueblo. Votó en unas elecciones por la clase política tradicional al congreso y unos meses después por el cambio. Eso ha generado una fricción permanente entre Congreso y gobierno. Iván Name y Cepeda presidentes del Senado, son su mayor demostración”.



Planteó además que “el problema central está en que los congresistas en su mayoría, por ahora, no ven pertinente hacer las reformas y desean mantener el país en el caos de un neoliberalismo moribundo.



Y más adelante, en su comentario en la red de X, Petro manifestó que “las sesiones extraordinarias, fueron citadas para ello, no avanzaron mucho en las reformas demostrando que el Congreso no quiere aprobarlas. Publicaré la ausencia y el voto negativo de congresistas, partido por partido para demostrarlo”.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda no demoró en responder a Petro, los dos han mantenido de manera permanente un gran distanciamiento por el manejo de la agenda legislativa. “Presidente, mala señal esa de usted iniciar el periodo legislativo con un mensaje en X donde arremete contra la prensa, donde arremete contra el sector privado, contra el poder legislativo independiente. “No se puede ocultar el mal gobierno que se está haciendo cómo lo siente la gente con esos trinos de ataques permanentes e invitando la protesta social”, dijo Cepeda en una declaración.



Y fue mucho más allá en su confrontación con Petro: No escondamos la falta de ejecución presupuestal, no escondamos las deficiencias del gobierno que no le llega a la gente con ataques y mucho menos a la independencia de los poderes públicos. La Constitución es clara, el Congreso no es notario ni apéndice del ejecutivo, es un poder absolutamente independiente”.

También salió a criticar esa postura del jefe del Estado el lider de Cambio Radical, el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien sostuvo al respecto que “Gustavo Petro, su discurso de siempre: victimizarse y culpar a los demás. Ataca a los medios porque no le sirven de caja de resonancia, pero cuando le convenía, bien que los usó.

Lo cierto es que su gobierno no entrega resultados y la culpa no es del Congreso ni del neoliberalismo. El problema no es el modelo económico, sino su falta de gestión. Sus reformas no avanzan porque están mal diseñadas y generan incertidumbre. Gobernar no es hacer campaña permanente ni amenazar con revoluciones. Es ejecutar y dar resultados. Menos discursos, más soluciones”.

