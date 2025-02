Minsalud cumplirá las órdenes de la corte sobre UPC y presupuestos máximos

El Ministerio de Salud y Protección Social informó este lunes que acatará las órdenes de la Corte Constitucional sobre los recursos que financian el sistema de salud en Colombia, en especial sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos.



Estas órdenes provienen de dos decisiones de la Corte Constitucional: el auto 2049 de 2024, que exige pagar deudas pendientes a las EPS por servicios y medicamentos no cubiertos por la UPC, y el auto 007 de 2025, que declaró que el dinero asignado para la atención en salud a través de la UPC en 2024 no era suficiente.



El Ministerio explicó que, tras nuevas aclaraciones de la Corte en los autos 088 y 089 de 2025, se despejaron dudas sobre la forma en que deben cumplirse estas decisiones.



La UPC es el dinero que el Gobierno le entrega a las EPS por cada afiliado para cubrir los servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios, como consultas médicas, hospitalización y medicamentos básicos.



Por su parte, los presupuestos máximos son recursos adicionales que el Gobierno gira a las EPS para pagar medicamentos, procedimientos y tratamientos que no están incluidos en la UPC pero que los pacientes necesitan.



El problema surgió porque, según la Corte Constitucional, el dinero asignado para estos rubros en 2024 no fue suficiente, lo que ha generado dificultades para que las EPS paguen a hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos.



En cuanto al pago de deudas por presupuestos máximos de 2022, el auto 2049 de 2024 ordenó que el Gobierno pague a las EPS los montos pendientes por servicios y medicamentos no cubiertos por la UPC de ese año.



La Corte aclaró que el plazo para el pago de esta deuda empieza a contarse desde que se notificó la decisión y que las EPS pueden seguir presentando recursos legales si consideran que hay errores en los valores girados.

También estableció que la entidad encargada de administrar estos recursos, la ADRES, puede realizar auditorías antes de hacer los pagos.



Sobre los ajustes en el cálculo de la UPC de 2024, el auto 007 de 2025 determinó que el dinero asignado por el Gobierno para la atención en salud en 2024 no fue suficiente y pidió ajustes.



En respuesta a una solicitud del Ministerio, la Corte aclaró que no le corresponde fijar el monto exacto que debe tener la UPC, sino verificar que el Gobierno garantice los recursos suficientes. La responsabilidad de calcular y definir la UPC sigue siendo del Ministerio de Salud.



Ante estas aclaraciones, el Ministerio de Salud anunció que implementará herramientas y metodologías para garantizar el cumplimiento de las órdenes de la Corte sin afectar los procedimientos administrativos vigentes.



“Gracias a las aclaraciones de la Corte Constitucional esta cartera ministerial procederá a generar todas las herramientas y métodos tendientes a dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Sala”, concluyó la cartera en su comunicado.



Esto significa que trabajará en la forma en que se realizarán los pagos pendientes y en la actualización de los valores de la UPC y los presupuestos máximos.

