Dejan en firme la elección de Camilo Suárez como alcalde de Villa del Rosario

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander no encontró argumentos ni irregularidad alguna que permitiera declarar la nulidad de la elección de Camilo Suárez como alcalde de Villa del Rosario y en un fallo de primera instancia dejó en firme su credencial para el periodo 2024-2027.

El gobernante rosariense fue uno de los elegidos en octubre de 2023 al que sus detractores madrugaron a demandarle su elección, alegando que estaba incurso en una supuesta doble militancia.

Aunque la puja por el primer cargo del municipio metropolitano se definió en favor de Suárez, con una diferencia de más de 9.000 votos, el segundo en contienda, Yimi Orlando Reyes, siguió dando la batalla en los estrados, intentando reversar el resultado.

Reyes alegaba que el entonces candidato Suárez se inscribió como candidato a la Alcaldía de Villa del Rosario por el Partido Creemos, pese a que fue elegido como concejal para el periodo 2020-2023 por el Partido Conservador, y su renuncia a esta última colectividad no fue aceptada dentro de los términos que establece la ley.

De la misma forma, cuestionaba que el alcalde electo registró el grupo significativo de ciudadanos ‘El camino es con Camilo’ para recoger firmas con las cuales respaldar su candidatura, dentro de los 12 meses siguientes a la presentación y aceptación de su renuncia al Partido Conservador y a la condición de directivo que ostentaba allí.

Yimi Reyes también le sustentó al Tribunal Administrativo que, el aspirante estaba inmerso en la prohibición de doble militancia, teniendo en cuenta que mientras adelantaba el proceso de inscripción como candidato a la Alcaldía por firmas, el 27 de julio aceptó el acuerdo de coalición celebrado entre los partidos Creemos, Partido Conservador, Partido Liberal y Nuevo Liberalismo.

Conozca: Todavía no se conocen los alcances de la Conmoción Interior que decretará el presidente Petro

Y agregó que otra razón que, en su criterio, confirmaría la doble militancia, es que a pesar de que Camilo Suárez tenía el respaldo del Nuevo Liberalismo, decidió apoyar un candidato a la Gobernación distinto al que avaló esa colectividad.

Sin embargo, después de un largo proceso en el Tribunal, que terminó incluso con tutelas y otras solicitudes de por medio, los magistrados concluyeron que en este primer análisis no había razones ni elementos que conllevaran la declaratoria de nulidad electoral.

“No se encontraron configuradas las causales de nulidad planteadas por el demandante y/o alguna irregularidad o vicio en el proceso electoral en virtud del cual deba declararse la nulidad del acto administrativo demandado, por el contrario, se considera que al no encontrarse causal de nulidad alguna, permanece incólume la presunción de legalidad del mismo, pues luego de analizar cada uno de los argumentos planteados en el libelo introductorio, así como las pruebas obrantes en el plenario, no se encontró configurada la prohibición de doble militancia por parte del demandado, Juan Camilo Suárez Sierra”, se puede leer en la sentencia conocida este miércoles.

En el fallo, dice el Tribunal que con respecto a su renuncia al Concejo, esa dimisión se presentó el 28 de junio de 2022 con efectos a partir de esa fecha, razón por la cual, esta se produjo dentro del término establecido en la ley para no incurrir en la prohibición de doble militancia.

De igual forma, señala que a pesar de que el entonces candidato registró un comité para recoger firmas con las cuales avalar su aspiración, la inscripción por esta vía no se dio, por cuanto el grupo significativo de ciudadanos ‘El camino es con Camilo’ no alcanzó el número de apoyos válido que requería.

Sobre el apoyo a un candidato a la Gobernación distinto al del partido que lo avaló, en el fallo se advierte lo siguiente: “como el partido político Creemos no presentó candidato propio a la Gobernación de Norte de Santander, se encontraba el candidato Suárez Sierra en total libertad de apoyar a cualquier otro que perteneciera a alguna de las organizaciones políticas que conformaban la coalición por la cual fue inscrito, esto es; Conservador, Liberal y/o Nuevo Liberalismo”.

En consecuencia, descartadas todas y cada una de las causales que alegaba el excandidato Yimi Reyes, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander manifestó que lo procedente en este caso era negar las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, por tratarse de un fallo de primera instancia, los demandantes tendrán todavía la oportunidad de apelar la decisión ante el Consejo de Estado, que tendrá la última palabra sobre la continuidad del mandatario de los rosarienses.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion