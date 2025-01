Santos reclama que “no existe justificación” para conmoción interior; Petro le responde con dureza

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que buscará declarar el estado de conmoción interior y la emergencia económica –ante las dimensiones de la crisis humanitaria y de orden público en la región del Catatumbo, en Norte de Santander–, este martes se pronunció el expresidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que “no existe justificación” para la declaratoria.

El exmandatario, quien también se sentó a dialogar con el Eln y acordó la paz con las extintas Farc, negó que haya hechos sobrevinientes que respalden la conmoción interior, por lo que el jefe de Estado podría atender la situación mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades.

“Esa figura de la conmoción interior se estableció para confrontar hechos sobrevinientes y ninguno de los que estamos sufriendo son así. En este caso no existe justificación (...) en nuestro caso nunca hubo un hecho sobreviniente porque sabíamos que íbamos a enfrentar cosas difíciles, pero ninguna para el estado de conmoción interior”, manifestó el expresidente en diálogo con la W Radio.

Por otro lado, Santos reclamó que la política de paz total del Gobierno Nacional no fue bien planeada y ahora se están viviendo los coletazos. Además, advirtió que la iniciativa del Ejecutivo terminó por fortalecer a muchos grupos armados que arreciaron en sus disputas por el control territorial.“Desde el comienzo de la paz total se le dijo al presidente y a su Gobierno que eso debía ser bien planeado. Uno no puede de la noche a la mañana sentarse con 14 grupos negociar y desmontar la infraestructura que había. Infortunadamente no fue así (...) los procesos que se iniciaron no fueron planeados y estamos pagando las consecuencias, pues el proceso les permitió a muchos de los grupos fortalecerse y comenzar una guerra por el control territorial”, manifestó.

El expresidente insistió en que no hay una “política clara de seguridad” no solo en la región del Catatumbo, sino a lo largo del país, al tiempo que sostuvo que los ceses al fuego se concretaron con grupos armados sin una instrucción clara de cómo deberían actuar las Fuerzas Militares.

“Sí, he escuchado que por una falta de claridad en la estrategia y la política de seguridad en ciertos sectores se ha generado escepticismo en las tropas (...) Hay falta de entusiasmo con el trabajo que están haciendo”, agregó Santos, instando a que se alcancen acuerdos para superar la crisis. “La polarización vuelve inefectivas las democracias”.

Finalmente, el exmandatario sostuvo que ante la dificultades para la implementación del Acuerdo de Paz y las flaquezas de la paz total el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le llamará la atención al Gobierno. “Eso se lo van a decir mañana a Colombia en el seno del Consejo de Seguridad. El país pasa al tablero y, por primera vez, hay unanimidad en el ente que más ha apoyado el proceso de paz”.

Ante los reparos del exjefe de Estado, se pronunció el presidente Petro, quien cuestionó que hay “decenas de muertos” y que en Colombia “estamos acostumbrados a la muerte”. Por ello, preguntó si hay quienes prefieren “debilitar al Gobierno que detener el narco.

“¿Van decenas de muertos y no hay justificación para conmoción interior? Así estamos acostumbrados a la muerte. ¿Prefieren debilitar al gobierno que detener el narco?”, señaló.