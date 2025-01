Todavía no se conocen los alcances de la Conmoción Interior que decretará el presidente Petro

Más de 24 horas han pasado desde que el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció a través de su cuenta de X que declararía el Estado de Conmoción Interior y la emergencia económica, por cuenta de la grave crisis de violencia que se vive en el Catatumbo, y hasta anoche no se conocían todavía ni el decreto ni las medidas que se adoptarán bajo el amparo de esa figura constitucional.

La incertidumbre que rodea el alcance del mecanismo que decidió adoptar el jefe de Estado, después de 16 años de su última aplicación en el país, ha despertado toda suerte de comentarios y mantiene divididas las opiniones, incluso entre los sectores más afines al Gobierno.

¿Es necesaria la medida? ¿Tenía otras herramientas el presidente para conjurar la delicada situación del Catatumbo antes que una Conmoción Interior? ¿Se puede decretar la Conmoción y la emergencia económica al mismo tiempo? ¿Es una jugada del Gobierno para hacerle frente a los reveses que ha sufrido en el Congreso?

Estas y otras preguntas son las que se han escuchado de manera reiterada en las últimas horas, al tiempo que no hay respuestas para muchas de ellas, puesto que el hermetismo frente a los detalles que contiene el decreto de declaratoria y las primeras acciones, es total.

Es por esa misma razón que se desconoce hasta ahora si su implementación será para todo el país o solo para el Catatumbo y Norte de Santander, teniendo en cuenta que la Constitución Política prevé que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior “en toda la República o parte de ella”.

Y aunque el artículo 213 de la Carta Política, establece que este mecanismo se podrá decretar por el jefe de Estado, “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”, hay quienes aseguran que pese al drama que enfrenta hoy el Catatumbo, lo que está ocurriendo no era un hecho sobreviniente que ameritara acudir a esta vía.

Así lo explica el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, quien considera que si bien el actual es un escenario confuso y discutible para la declaratoria de esta figura, en un primer análisis de la situación no se cumplen los requisitos con claridad para que el presidente pueda acudir a este mecanismo.

“Lo que hay que cuestionar es si (lo del Catatumbo) era un hecho sobreviniente. Si se tuvieron en cuenta las alarmas de la Defensoría, que los diálogos de paz están regulados, que es previsible que estos diálogos no prosperen, que es previsible que con la violencia sistemática que tenemos en Colombia haya ataques guerrilleros. Ahí uno diría que no estamos ante un hecho imprevisible, sino previsible y, en consecuencia, no es objeto de declaratoria de Conmoción Interior”, planteó Charry.

Dijo que hablando, si se quiere, en términos un poco más exagerados, la política de ‘Paz total’ ha resultado equivocada y por lo tanto está generando resultados negativos, lo cual es previsible y “eso no se corrige mediante la declaratoria de Conmoción Interior ni emergencia económica”.