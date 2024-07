Cortocircuito | Los ministros de Norte y otras jugadas políticas de la semana

Esa cuota no es azul

No pasaron 24 horas desde que el presidente Gustavo Petro anunció que la cucuteña María Constanza García Alicastro sería la nueva ministra de Transporte y los conservadores salieron muy enérgicos a advertir que ese nombramiento no les correspondía, que no era cuota de ellos y que, por favor, no se los achacaran que ellos no tenían nada que ver ahí. Los comentarios surgieron porque además de que, tradicionalmente, ese Ministerio siempre había sido un espacio burocrático de los azules, en algún momento se dijo que García y el senador Juan Carlos García Gómez tenían algún parentesco, pues son primos lejanos. Sin embargo, lo cierto es que desde hace rato la nueva ministra es muy cercana al presidente y hasta ha hecho carrera al lado suyo, como cuando Petro era alcalde de Bogotá.

Pensando en el Senado

La llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior vuelve a agitar las aguas al interior de su movimiento político, por la visibilidad y protagonismo que le da el liderar una cartera como la política. Es por esa razón que ya se empiezan a barajar algunas posibilidades de cara a 2026 y una de ellas es que el actual director de Planeación Municipal, Juan Carlos Bocanegra, se le mida a una candidatura al Senado. Bocanegra fue el candidato de Cristo para las elecciones a la Alcaldía de Cúcuta en 2023, pero finalmente no se inscribió, pues a última hora decidieron que era mejor unirse al proyecto de Jorge Acevedo. La idea es que esta vez sí llegue hasta el final y que el cristismo puro y duro vuelva a buscar un asiento en el Congreso. Hoy esa representación la tiene Jairo Castellanos.

Salvada

Muy intenso comenzó este periodo para varios de los elegidos en los comicios del año pasado y a una de las que le querían aguar la fiesta tempranamente era a la concejal del Partido Liberal, Carime Rodríguez, contra quien se venía impulsando una demanda de pérdida de investidura por una supuesta inhabilidad en la que estaba incursa, pero en las pasadas elecciones de 2019. El 22 de febrero de este año el Tribunal Administrativo de Norte de Santander falló a su favor en primera instancia y hace unas semanas se conoció que el Consejo de Estado dejó en firme esa decisión, luego de concluir que no se encontró probada ninguna conducta por parte de la dirigente que ameritara la declaratoria de su ‘muerte política’. Mejor dicho, si la querían sacar del Concejo, ¡por ahí no fue la cosa!

Otros apenas empiezan

Pero mientras unos se libran del ‘chicharrón’ de las demandas, otros apenas empiezan a hacerle frente a ese desgastante proceso. Ese es el caso del también concejal Oliverio Castellanos, contra quien fue admitida una demanda, también de pérdida de investidura, por hechos que tienen relación con su elección para el periodo 2020-2023. El titular de la demanda es Julio César Pérez Colmenares, quien alega que Castellanos, siendo presidente del Concejo en el año 2022, autorizó el pago de honorarios un grupo de concejales que no asistió a algunas sesiones. La disputa apenas comienza.

La Corte, en Cúcuta

Revuelo causó en Cúcuta esta semana el anuncio sobre una sesión privada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad. Versiones fueron y vinieron, sin embargo la misma corporación informó el viernes que de lo que se trató fue de un ejercicio que están haciendo los magistrados de desplazarse a las regiones para “dialogar y compartir experiencias con los jueces y magistrados de los Tribunales Superiores”, en este caso de Cúcuta, Pamplona y Arauca.

Muy contento

El que definitivamente recibió una muy buena noticia esta semana fue el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, luego de que el presidente confirmara, como lo anticipamos en esta columna, que el nuevo ministro del Interior sería el cucuteño Juan Fernando Cristo, quien fue uno de sus aliados en la campaña que finalmente lo llevó a estar hoy en el Palacio Municipal. Acevedo enfrenta en estos momentos uno de los mayores desafíos de su administración, que es el preocupante deterioro de la seguridad, y hasta ahora ha sido muy escasa la respuesta que ha conseguido por parte del Gobierno Nacional a sus llamados de auxilio. Con Cristo en el gabinete ministerial, Acevedo podría respirar un poco más tranquilo y tener algo de esperanza de que sus peticiones ahora sí serán escuchadas y pueda ser más fácil la gestión. Ojalá y se le cumpla.

En acción

Y hablando del entrante ministro, el nortesantandereano no toma todavía posesión de su cargo, pero desde el mismo miércoles que se conoció su designación Cristo asumió muy enserio su papel y además de la declaración oficial que entregó, ya participó en su primer consejo de ministros y ha venido cumpliendo diferentes compromisos con los sectores con quienes empezará a trabajar. Como una de sus prioridades es la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, este viernes se reunió con el equipo de paz del Gobierno Nacional para analizar el estado del proceso, los logros alcanzados, y los retos del Plan Marco de Implementación.

Convenciones uribistas

El Centro Democrático le quiere madrugar a la campaña legislativa y presidencial del 2026, y para eso está preparando sus convenciones municipales en las que se escogerán los comités políticos en por lo menos 920 localidades del país. La cita será el sábado 13 de julio y en estos encuentros los militantes del uribismo escogerán a los ocho representantes de la sociedad civil que harán parte de los comités municipales del partido. Junto a ellos habrá también concejales, ediles, jóvenes y miembros de la reserva activa. Este año el Centro Democrático tendrá, igualmente, sus convenciones departamentales y la nacional, con el objetivo de consolidar su estructura política en cada una de las regiones del país.

Carta al presidente

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha arreciado su enfrentamiento con la prensa nacional, por las diferentes denuncias que se han hecho públicas y que comprometen a miembros de su Gobierno. Más allá de entregar explicaciones o de despejar las dudas que se han generado, el jefe de Estado la ha emprendido contra los periodistas, deslegitimándolos y cuestionando la labor que ejercen día a día. La misma Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, que defiende a periodistas de todo el país, fue objeto de sus cuestionamientos, por lo que su junta directiva decidió enviar días atrás una carta pidiendo mesura al mandatario y respeto por el oficio, además de que evite estigmatizar a los periodistas. “Su intento por deslegitimar a esta Fundación sienta un precedente perjudicial y alimenta el temor de la censura”, le manifiestan.

Carta al presidente II

Esta semana también se conoció que periodistas de las regiones, vinculados a medios y que ejercen de manera independiente, están recogiendo firmas para enviar una nueva misiva al presidente Petro, exponiéndole la preocupación que existe en el gremio por las constantes agresiones que vienen recibiendo por parte de la primera autoridad del país. “Cada vez que usted trina o lanza una declaración descalificando o estigmatizando, muchas veces con mentiras, a la prensa en general, se desatan olas de insultos e intimidaciones y un mal ambiente en contra de nosotros y nuestro trabajo”, le reprochan. Y aunque en el documento reconocen que es urgente un debate sobre la calidad del periodismo que hoy se hace, dicen que “no le corresponde al presidente decidir quién hace buen o mal periodismo”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion