¿Qué le hace falta a Cúcuta en calidad de protección animal?

A pesar de que en la Secretaría de Salud Municipal existe un censo antirrábico que se hace por la vacunación contra la rabia, el cual arroja que en Cúcuta hay más de 120.000 animales de compañía -perros y gatos- no hay claridad sobre cuántos de estos son en condición de calle.

Lo anterior se debe a que en el proceso no se hace una distinción para brindar este servicio, llegan a los barrios más vulnerables a vacunar, haciendo un barrido para poder llevar la vacunación a los sectores de las comunas 7 y 8 que es dónde más casos registran de maltrato animal.

Esto deja el interrogante de cuántos de estos son perritos sin hogar que a diario deambulan buscando comida.

La Opinión consultó a varios líderes y defensores del bienestar de los animales en Cúcuta, para dar a conocer cómo está la ciudad en calidad de protección animal y cuáles son las medidas que se tomarán durante la presente administración municipal.

Víctor Caicedo, el concejal animalista advierte que “hay una muy alta población animal que no es medible y no es cuantificable porque muchos de ellos se trasladan por toda el Área Metropolitana de Cúcuta, por eso consideraría que hay una población de perros y gatos que aún no ha sido medida y que, por supuesto, supera la cifra mencionada”.

Para este año, la Alcaldía tiene varias metas por cumplir. Una de ellas corresponde al programa de esterilización animal con el que tiene el compromiso de 5.000 cirugías de esa naturaleza. Sin embargo, aún no ha empezado porque se está en un proceso de ‘armonización’, según lo expuesto por la Secretaría de Hacienda Municipal.

Instituto de Protección Animal

El desarrollo de la normatividad para las garantías y protección de los seres sintientes ha tenido un impulso importante desde hace cuatro años.

Los avances se ven reflejados en acuerdos respecto a la regulación de garantía de los animales que son de compra y venta, así como programas de esterilización, además de acuerdos municipales que promueven iniciativas como la semana de la protección animal, entre otras.

En este sentido el abogado y activista de los animales Carlos Muñóz señala que “se ha avanzado un poco, sin embargo, tanto el acuerdo como el decreto no caminan solos”.

Al decir eso añade que una de las barreras para que esa normatividad cobre vigencia, es la falta de una institución que dedicada exclusivamente a los animales, en la ciudad.

“No hay una entidad en el municipio netamente encargada de los animales. Por ejemplo, en el actual Plan de Desarrollo los animales están en diferentes secretarías como las de Gobierno, Salud y Bienestar Social”, precisa.

Cúcuta no cuenta con un instituto de protección animal como sí lo tienen Bogotá y otras capitales a nivel nacional que han avanzado en este aspecto.

“Haría falta un instituto que se encargue de todo el tema animal y logre articular todo porque al no ser necesariamente una misionalidad de alguna secretaría pues siempre se estará dependiendo de la voluntad del gobernante de turno, de cómo lo interprete y de quién se contrate”, afirma.

En esa dispersión, por ejemplo a al Departamento de Bienestar Social les corresponde tratar lo relacionado con los animales que están en tenencia de los habitantes de calle.

Aquí es donde Carlos Muñoz insiste en que debe de haber una especie de doliente, porque según su consideración: “a partir de allí, un secretario que llega perfectamente puede prescindir de esto, hace falta una institucionalidad que le apueste a generar un avance a nivel social”.