Caravana de la UNP con disidentes del Estado Mayor salió del Catatumbo

Sin embargo, el coordinador de la delegación oficial, Camilo González Posso, advirtió que en el desplazamiento de los comandantes insurgentes hubo situaciones irregulares, frente a las cuales se procedió de acuerdo con la ley.

“En todo caso, allí había una situación irregular, por la presencia de uno de los comandantes del frente 36, cuya resolución de suspensión de orden de captura está en trámite y, por lo tanto, la autoridad puede proceder legítimamente con su detención. Hay otra situación irregular, en el caso de un proveedor que le fue encontrado en un bolso a una de las integrantes de esa caravana y que también fue sometida al procedimiento judicial de rutina”, dijo González Posso en referencia a Erika Castro, otra de las detenidas.

Lea más: Cúcuta impulsa proyecto de protección para animales en condición de discapacidad

El último reporte oficial de capturados da cuenta de otros cuatro disidentes detenidos por porte ilegal de armas. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

Lo que les encontraron

El otro asunto que desató la polémica ayer en el país tiene que ver con los elementos que les incautaron a los hombres que se movilizaban en los carros de la UNP. En total eran 18 disidentes y once escoltas.

De acuerdo con el director de esa entidad, Augusto Rodríguez, durante la inspección que se adelantó en el batallón Pedro Nel Ospina, de Bello (Antioquia), se encontraron más de $60 millones en efectivo. Anoche, sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que la cifra aumentó a $100 millones.

En los vehículos, los disidentes también llevaban dos pistolas nueve milímetros, un proveedor, once cartuchos, computadores, memorias USB y celulares.

Lea más: Rescate heroico: así salvó el Gaula a un español secuestrado en Cúcuta

“Los escoltas, la persona que iba coordinando el esquema, ha debido ver que personas que no hacen parte del esquema protegido no podían subir a los vehículos. Y los $60 millones, no sé en qué los tendrían metidos, pero en los vehículos de la UNP no se debe llevar ese tipo de cosas, ni armas, ni drogas, ni pertrecho, ni munición, ni nada de eso”, sostuvo Rodríguez.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció la investigación por el mal uso del esquema de protección para las negociaciones de paz.

Aseguró que la mayoría de estos disidentes tiene órdenes de captura suspendidas, pero que en este caso de medidas vigentes, como la de alias Firu, el Gobierno exigirá las explicaciones en la mesa de diálogos con las disidencias.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion