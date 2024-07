Una instalación con pedido de perdón y duros cuestionamientos al Gobierno por los resultados

La de este sábado fue una instalación de sesiones del Congreso muy particular, comenzando porque el presidente de la República no leyó un discurso y pidió perdón por los escándalos de corrupción y de otro lado porque la oposición de manera amplia, se pronunció por lo dicho en el discurso del mandatario.



Petro, quien durante la hora larga que habló ante el pleno del Congreso en un tono más tranquilo y menos agitado como tradicionalmente lo hace en otros discursos y sus mensajes en redes sociales, se metió primero de lleno al tema más espinoso que ha afectado a su gobierno, la corrupción.



Lo primero fue que sorprendió porque en primer lugar pidió perdón por esa situación, “quiero comenzar estas palabras, básicamente pidiéndoles perdón, ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD, lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo (López), nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente, ni ausente, él viene de la izquierda. lo cual en la izquierda desde hace décadas. Lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, de la ciudadanía misma entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son”.



Estimó además que “la corrupción en Colombia en realidad es una cultura, atraviesa todo, está entre los más ricos pero también entre los más pobres, está entre quienes tienen más responsabilidades y quienes no las tienen. Obviamente hay una mayor responsabilidad en torno a la construcción de esta cultura de la corrupción, cultura entre comillas, porque no es una cultura, es un autodestrucción”.



Planteó además que “no esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado. La administración está seriamente comprometida en recuperar los dineros y obviamente le corresponde a la justicia ese mismo hecho y la investigación. Que un hombre se degrade de esa manera es terrible”.

Lea aquí: Veredas del Catatumbo en busca de la conectividad

“Olmedo no puede ser sólo un mal recuerdo, es una experiencia que nos tiene que enseñar a tener la guardia levantada ante cualquier exabrupto contra el erario público. Me cansé de estar esperando que las víctimas climáticas que hemos tenido en este gobierno y por montones y cada vez más tuvieran algún tipo de resarcimiento a través de la UNGRD, que para eso que se creó nunca llegó nada, había otra agenda los dineros iban para otra parte que el objetivo de esas otras regiones no era el que hubiera allí desastres o cosas parecidas, sino que era una manera de robarse el dinero y por eso tengo que pedir perdón y en eso hay una responsabilidad política”.



En el discurso no habló de la constituyente, pero si manifestó su interés del fast track. “Fast-Track significa en español ‘trámite rápido’. No estoy hablando más, sino de trámite rápido, lo cual implica acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el Acuerdo de Paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura, la vivienda, el turismo y la industria”, puntualizó.



Consideró además que “no nos vamos a salir ni una coma de lo que dice ese Acuerdo, que es una declaración unilateral de Estado y que ya por unanimidad el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplaudió la tesis de que agilizáramos”.



En lo político, el mandatario sostuvo que “si hacemos un pacto político que vengo proponiéndolo, un acuerdo nacional, como lo llama el acuerdo de paz. Es entre nosotros, claro, y es con el pueblo. No es un acuerdo para ver cómo se detienen las reformas del Gobierno. Se está demostrando que sirven" y complementó que "el pacto político que les propongo es para que acordemos las reformas, no es para quedarnos quietos en el statu quo, porque ese statu quo los trajo hasta aquí, nos condujo a ser la sociedad más desigual del planeta. Apostémosle a la tarea de concertar los cambios, no los anticambios, que los partidos políticos vuelvan a algo que era sustancial, hace unas décadas".

Tenga en cuenta: Presidente Petro ya instaló la nueva legislatura en el Congreso

Le anunció además a los congresistas que su gobierno volverá a insistir en la reforma a la salud, para lo cual se volverá a presentar pero sobre la base que sea muy concertada.



“Vamos a presentar aquí un paquete de normas de cambio de leyes que agilicen la ejecución del Acuerdo de Paz con las Farc. Traeremos artículos de la Reforma Agraria. Traeremos la transformación de la Agencia Nacional de Tierras, si es de ley. Y si es de decreto, pues lo decretaré yo mismo”, señaló en otro de los momentos del discurso y completó diciendo que “traeremos las posibilidades de aumentar la inversión forzosa para la agricultura en Colombia, para la vivienda y para la industria de exportación, para la industria de la economía popular. A algunos no les gusta el tema de la inversión forzosa, pero existe en Colombia. Se llama TDA (Títulos de Desarrollo Agropecuario) y están en el ámbito de la agricultura y con eso es que se han financiado el Banco Agrario y Finagro. Y por eso es que tenemos tasas positivas muy buenas en la agricultura”.



Tras su discurso intervinieron seis miembros de las oposición, los senadores David Luna (Cambio Radical) y Miguel Uribe (Centro Democrático) y los representantes Marelen Castillo, Daniel Carvalho, Miguel Polo y Óscar Campo.



La intervención más destacada fue la del senador Luna, quien también en un tono más calmado pero muy crítico destacó el discurso que pronunció Petro.

“Presidente yo le agradezco el gesto de estar en el recinto poniendo la oposición; es valioso para construir cultura, pero adicionalmente para algo más importante que es dejar de polarizar… con el mayor respeto, con dolor y mirándolo a los ojos, debo decirle el sentir de millones de colombianos: En sus manos el país está retrocediendo, y lo digo con dolor porque usted fue una promesa de cambio, y yo creo genuinamente que usted tenía la esperanza de hacerlo, pero lamentablemente no ha podido, y el tiempo se le está acabando”.



Y le manifestó que “gobernar no es solamente tener el poder de la oratoria, que usted lo tiene, lo acaba de demostrar; gobernar no es solamente dar discursos, gobernar es fundamentalmente cumplir la palabra. Hace un año usted en ese podio nos invitó a un acuerdo nacional, y yo desde este podio le dije que estábamos listos y preparados para aceptar sus invitaciones. Esas invitaciones quedaron en el aire, quedaron en palabras. Yo creo, presidente, que el verdadero cambio es hacer, no retroceder”.

No se lo pierda: La deuda que Venezuela no le pagó a empresarios del calzado de Cúcuta

Y también le expresó que “la seguridad no se recupera pagándole a los delincuentes, y la seguridad no se recupera lamentándose en Twitter o en X sobre los soldados que perecieron por minas antipersonales, teniendo parqueados siete mil millones de pesos en el presupuesto que podrían ser utilizados para desminar. De eso es que se trata gobernar; se gobierna para cambiar vidas, no se gobierna con la dialéctica política para estigmatizar. Pero también nos preocupa el Cauca, Norte de Santander y, por supuesto, Arauca, que están atravesando por un momento absolutamente crítico”.



Por su parte el senador uribista, Miguel Uribe, declaró que “durante su gobierno 334 lideres sociales han sido asesinados y han ocurrido más de 170 masacres. Y nos duele en el alma, como por su indiferencia están matando policías en el Cauca", a la vez que complementó que "no cambiaremos la Constitución del 91 que reivindica la libertad de los ciudadanos, la acción del Estado y la iniciativa privada, por una Constitución estatista que acabe con la libertad".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion