Violento choque con viviendas protagonizó camioneta de la UNP en Ocaña

Han especulado mucho

La directora de la Red de mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos, es consciente de la gravedad del incidente y rechazó los comentarios de mal gusto que se han pronunciado en su contra.



“La realidad es otra, llego a la casa me acuesto a dormir, los escoltas se marchan y un amigo cercano en medio de una emergencia familiar toma las llaves y se dirige hacia la casa de sus padres, cerca al barrio La Modelo. Yo no iba ahí como pretenden decir algunos”, narra la responsable del esquema de seguridad.



Reconoció el alto grado de responsabilidad ya que es una camioneta adscrita a un organismo de seguridad del Estado. Al llegar a la esquina se le atravesó una persona y al intentar esquivar, el carro por lo pesado se fue en contra de la barbería y cafetería, añadió.



“Él se había tomado unas cervezas, pero no estaba en avanzado estado de embriaguez como lo pretenden mostrar. La policía actuó con violencia y yo llego al lugar para tratar de calmarlo, pero ahora salen con el cuento que fue algo pasional y nosotros habíamos discutido. Todo eso es mentira”, agregó la lideresa social quien participó de los interrogatorios para determinar con certeza lo ocurrido.

Asimismo, instauró los respectivos denuncios para salvar responsabilidades en un caso tan delicado.