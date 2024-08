Póliza de seguro para 20 mil estudiantes de Ocaña

Un aporte a la seguridad escolar

El secretario de Educación precisó que los entes territoriales, como tal, no están en la obligación de adquirir el seguro estudiantil.



“Desde la administración se establece el convenio para proteger a los niños y adolescentes en los distintos eventos, pensando en el bienestar de la comunidad educativa, hicimos el esfuerzo y adquirimos la póliza total para el periodo restante del año escolar”, agregó.

En total, son 19.602 estudiantes de las 15 instituciones educativas cubiertos por la póliza de accidentes escolares e irá hasta la primera semana de diciembre, previendo la salida a vacaciones.



“La noticia es que lo tenemos asegurados todo el tiempo y garantiza el cubrimiento durante el calendario escolar restante para que no estén desprotegidos”, añadió.



El documento es fundamental para todos los eventos cívicos, culturales y deportivos de ocurrencia en las instalaciones educativas o alguna representación del estudiante como parte del colegio.“No cobija aquel niño que se fue en la tarde a jugar en la cancha del barrio y se cayó. Ahí no tendría cobertura”, precisó.

