Otro intento para formar el departamento número 33 en Colombia

Los escépticos

El exalcalde de Ocaña, Luis Eduardo Vergel Prada, resalta los ánimos independentistas de algunos habitantes en aras de una nueva división política y administrativa, pero no es optimista.



Asegura que el tema de crear un ente no es nuevo, pues hace más de 30 años se generó un movimiento similar que no prosperó. “Ese proceso lo lideró Ocaña con más municipios que los actuales en la década de los 90 denominado el departamento Caro. No le veo viabilidad a esa iniciativa de Sur Caribe porque primero se debe definir la política nacional de reorganización territorial”, dice.



Indica que en Colombia solo ha avanzado el poder judicial en cuanto a la distribución territorial, pero en materia político-administrativo se han presentado más de 20 proyectos de ordenamiento territorial, que han fracasado.

“Las iniciativas llegan al Congreso de la República y para atrás, han existido estudios, contratado personas, analizado las ventajas técnicas y no ha sido posible alejar esos procesos de la parte politiquera”, señala el analista quien manifiesta la urgencia de replantear los linderos en algunos territorios.