Ocaña: sin conciliar, el muro se construirá en el sector El Ramal

Una larga espera

Los líderes comunales del sector El Ramal estuvieron atentos para lograr acuerdos y mitigar los riesgos en ese lugar.



El presidente de la Junta de Acción Comunal, Diego Luis Córdova Romaña señaló que los recursos están asegurados luego de dos años de lucha y por los intereses de una familia no se puede entorpecer el proyecto.



“No hay derecho que se interpongan unos herederos cuando el interés colectivo está por encima del particular. A Dios gracias existe una disposición donde se determina desde 1 a 30 metros para una intervención y ahí en ese espacio pueden trabajar los operarios”, recalcó.

La edil, Miriam Lozano García explicó que los propietarios no dan el brazo a torcer y luego de acaloradas discusiones se encontraron las vías legales para la construcción del muro.

“Ellos tienen sus abogados que entregan los alegatos y nosotros con los asesores jurídicos de la administración municipal quienes tienen las herramientas para no dejar perder los recursos”, mencionó.

