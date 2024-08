Se hurtaron el portón del colegio de Aguas Claras y nadie vio nada

Indignado se encuentra el rector de la Unidad Educativa del corregimiento de Aguas Claras, comprensión rural del municipio de Ocaña, Fernando Alberto Clavijo Vega, ante el hurto del portón de la antigua entrada donde aseguran “nadie vio nada”.

A su llegada a la institución se percató de que la estructura metálica no estaba en el lugar y al indagar con campesinos de la región le manifestaron que vieron a unas personas desmontando el portón, pero pensaron que lo iban a cambiar.



“Siente uno ira, rabia, enojo e impotencia al observar que arrancan la pesada estructura, se le llevan y la venden en las chatarrerías a menos precio”, dijo el rector al solicitar una redada para descubrir y judicializar a los propietarios por el delito de receptación.



Clavijo manifestó que en repetidas ocasiones ha solicitado a la Secretaría de Educación Departamental la asignación de celadores y no ha sido posible.



“Nosotros no podemos contratar a un personal para la vigilancia y protección de todos los elementos, debido a las prestaciones sociales. En años anteriores se han presentado dificultades con algunos conductores y no queremos repetir la historia”, precisó.

En la actualidad, el Instituto Nacional de Vías, construye unos andenes para la población estudiantil a la entrada de la institución por un valor de 400 millones de pesos y al parecer la gente pensó que el desmonte de la estructura metálica hacía parte de esa intervención y no denunció a tiempo.