Tropiezos para levantar el muro a la entrada de Ocaña

Dos años después de colapsar la calzada en el sector El Ramal se da luz verde a la construcción del muro para facilitar el tránsito vehicular en la entrada al municipio de Ocaña, sin embargo, la propietaria de los predios aledaños no permite iniciar la obra.

Exige la adecuación de los desagües para evitar las inundaciones de la vivienda y obstaculiza el ingreso de la maquinaria a los terrenos.



“Hemos tenido interferencia en la construcción debido a la oposición de la familia propietaria del predio, exige unos arreglos que no estaban contemplados en el contrato inicial de la adecuación de la carretera hacia Acolsure. Se citó a la señora, contratista, personero, Defensor del pueblo, secretario de Gobierno, jefe de Planeación, Vías, Infraestructura y Vivienda se acordaron intervenciones puntuales en los linderos con bordillos, accesos y batea para el ingreso a la vivienda. Sin embargo, no dan el brazo a torcer”, explica.



Argumenta que cuando no había esas barreras, antes de pavimentación y obras de arte las aguas entraban al predio por todos los lados. Se canalizaron las aguas y ahora piden otras intervenciones que no están presupuestadas y sobrepasa el valor de lo diseñado. “El muro no tiene nada que ver con las pretensiones de la familia y esperamos resolver a tiempo de lo contrario haremos las actuaciones necesarias para el beneficio de todos los ocañeros”, recalcó.



Hasta el momento están paralizados los trabajos y se espera la aprobación para ingresar a los predios y materializar el proyecto. “Prima el interés general de toda la comunidad, en este sector se han presentado varios accidentes con saldo de una persona fallecida y se requiere con urgencia solucionar este tema porque genera traumatismo en la movilidad debido a la pérdida de la banca”, recalcó.



La edil de la comuna número 3 y secretaria de la Junta Veedora de la obra de Acolsure, Miriam Lozano García, recomienda a los propietarios ceder en sus pretensiones para levantar el muro de contención.

“Llevamos más de dos años esperando una solución a esa emergencia vial y cuando salen los recursos, se interponen a la ejecución de la misma. Es urgente la adecuación de ese tramo porque han ocurrido muchos accidentes de tránsito e incluso con un muerto”, precisó la lideresa comunal.