Lideresas sociales de Ocaña denuncian amenazas de muerte

“Salvar mi pellejo”

Domínguez indicó que han sido muchas las ocasiones que ha estado en peligro su vida, debido a las denuncias formuladas en contra de los corruptos de la región.



“Hemos estado en una lucha constante, cuando invadieron terrenos del acueducto independiente de la Ciudadela Norte, donde se tenía proyectado un parque ecológico. Ahí también dieron la orden del exterminio, pero aquí estoy con la frente en alto. No me dejaré intimidar”, precisó.



“En este pueblo hay una corrupción impresionante y no pasa nada. Por ahí me enteré que tenían una carpeta con mi fotografía para que me ‘pelen’, pero Dios es grande y con el esquema de seguridad me he protegido”, señaló.

Denunció que, durante la elección de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, fueron falsificadas las firmas y documentos de la compañera del barrio Las Mercedes, a quien también la tienen amenazada.