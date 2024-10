Minhacienda aceptó intervención económica en Ocaña

Posiciones encontradas

Distintas reacciones se han generado ante la aceptación de la intervención económica de Ocaña por el ministerio de Hacienda.

El experto Wilmar Santiago manifestó que si bien el cociente indica que los pasivos superan los activos o más bien que las deudas son mayores que el aforo, pudiese mirar las estrategias de lógica presupuestal.



“El sentido presupuestal de las finanzas públicas es observar la gerencia pública, el desglose de la regla fiscal, ser eficaz más que eficiente; se debe restructurar la planta de personal, maximizar el recaudo de los ingresos corriente de libre destinación, disminuir al máximo los gastos de funcionamiento, incluso gastos de inversión burocráticos que tanto opera en nuestras entidades territoriales”, recomendó.

Por su parte, Henry Pacheco, se opone rotundamente a la intervención económica y considera que existen otras fórmulas para superar la crisis.



Interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander para declarar la nulidad del acuerdo aprobado por el Concejo municipal ya que no fueron escuchados durante la plenaria.

“Además, la resolución del ministerio no está motivada, ni se establecen los mecanismos y recursos para pagar las deudas. Ese proceso no es gratuito, aquí hay gato encerrado y posiblemente la venta de activos. Me les voy a atravesar”, exclamó el profesional del derecho.

