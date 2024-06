Polémica al rojo vivo por la intervención económica de Ocaña

¿Cómo será el funcionamiento?

El mandatario ripostó diciendo que el proceso será público donde la ciudadanía conocerá la verdad, cuáles son las deudas y en qué periodos de gobierno se generaron. “¿Cuál es la preocupación que se conozca la verdad? La gente me puso acá para prestar un servicio a la ciudadanía. No vine para aspirar a otras corporaciones, solo quiero hacer un ejercicio de buen gobierno”, recalcó.



Ante la encrucijada presupuestal los asesores jurídicos orientaron al alcalde sobre la importancia de acogerse a la intervención. “En ningún momento se paraliza la administración, ni se perderá autonomía, ya que seguiré siendo el ejecutor del programa de inversiones y gastos”, manifestó el alcalde, Emiro Cañizares Plata.



El promotor que asigne el ministerio para ese fin será el encargado de efectuar los acuerdos de pago y las conciliaciones con los acreedores. “En ningún momento van a perder ese derecho y únicamente se van establecer los plazos para cancelar las deudas”, señaló el mandatario.

La secretaria de Hacienda Yakaira María Galvis Torres, recalcó que la administración municipal no se va a paralizar y recordó la existencia de unos recursos del Sistema General de Participaciones que son de obligatoria inversión y cumplimiento.



Tienen destinación específica y no se puede utilizar para pagar deudas. Los recursos de regalías van para obras, los de agua potable y saneamiento básicos que no están pignorados, igualmente.



Enfatizó que el ordenador del gasto sigue siendo el alcalde y no se perderá autonomía. “Es un acompañamiento durante el proceso de reestructuración de pasivos con un promotor nombrado por ministerio encargado del proceso de negociación con los acreedores, pero nunca a manejar las riendas del municipio.



El alcalde y los concejales siguen cumpliendo las funciones. El ministerio da la oportunidad de crear una fiducia en la que se manejen los recursos destinados al cumplimiento del pago del acuerdo de reestructuración de pasivos, el recurso del pago de la deuda pactado.

Existen garantías de pagar las deudas a todos los acreedores que demuestren con documentos. Si el concejo aprueba el acuerdo y el ministerio acepta, viene un proceso que dura hasta 4 meses donde todo ciudadano que considera que el municipio le debe una acreencia, la fiducia es la garantía de pago, es dejar de tomar el pelo a la gente durante tantos años.