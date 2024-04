José Mujica, expresidente de Uruguay, tiene un tumor en el esófago difícil de tratar

El expresidente de Uruguay, José Mujica, reveló que ha sido diagnosticado con un tumor en el esófago. El anuncio tuvo lugar durante una conferencia de prensa, donde explicó que luego de un chequeo médico realizado el pasado viernes, se confirmó la presencia del tumor.

“Necesito informarles que el viernes pasado concurrí (...) a hacerme un chequeo, en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, dijo el exmandatario de 88 años este lunes.

Frente a los periodistas, “Pepe” Mujica, quien fungió como presidente de Uruguay desde 2010 hasta 2015, señaló “si tienen alguna pregunta... Pero no soy médico, no tengo ni idea lo que van a hacer los tipos, así que de medicina no pregunten nada”.

En medio de la incertidumbre que rodea su salud, Mujica expresó que planea continuar con sus actividades. “Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir”.

En medio del anuncio, aprovechó para enviarle un mensaje a los jóvenes. “Quiero transmitirle a las pibas y pibes que la vida es hermosa, pero se gasta y se cae. El quid es empezar de vuelta cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza. Nadie se salva solo”, dijo. “Estoy agradecido y que me quiten lo bailado”.

El político detalló sobre su estado de salud: “si como algo grueso siento dolor. Dentro de unos días tendré un panorama un poco más claro”.

Luego, afirmó “morirse, hay que morirse. Pertenecemos al mundo de las cosas vivas, y en el mundo de las cosas vivas se nace signados para morir. Por eso la vida es una aventura formidable”.

Antes de su presidencia, Mujica fue miembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, un grupo guerrillero en Uruguay en la década de los 60 y 70. Pasó varios años en prisión durante la dictadura militar en ese país.

Después de dejar la residencia presidencial de Suárez y Reyes en 2015, Mujica se retiró a su modesta granja ubicada en las afueras de Montevideo, donde vive de forma simple y austera. “Pepe” fue catalogado como el presidente “más pobre del mundo”

