Advierten que reforma constitucional de Maduro busca concentrar más poder

Abogados constitucionales, historiadores, miembros de la academia venezolana y dirigentes políticos se pronunciaron contra la reforma constitucional que plantea el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro.

Lea también: El maestro del contenido: Marko y la fórmula del éxito digital

“Sin que se mostrara un proyecto concreto se anunció el inicio de una modificación del actual texto constitucional y que se trataría de 80 artículos que al menos pretende alterar la forma de Estado federal y descentralizado con la inclusión de un cuarto nivel al que denominó poder comunal y construir un ‘nuevo tipo de sociedad’ con nuevos valores culturales y espirituales”, alertaron los miembros de la sociedad civil en un comunicado.

Advirtieron que es una “constante” entre quienes se proponen concentrar el poder político en sí mismos, “apelar al fraude a la democracia mediante un discurso demagógico”, según el cual todas las decisiones deben ser sometidas a referendo para alegar que la propuesta, que en realidad es una imposición, fue tomada por el pueblo.

¿Perfeccionar la democracia directa?

Maduro entregó a la Asamblea Nacional (AN) de 2020 su propuesta de reforma a la Carta Magna empastada en rojo y aseguró, entre otros objetivos, que servirá a la “ampliación y el perfeccionamiento de la democracia directa”. Dio un plazo a la comisión nacional que designó, presidida por el fiscal Tarek William Saab, para que en 90 días tenga listo el proyecto que será sometido a la consideración del Parlamento.

“Es necesario advertir que es falaz intentar soportarla en una supuesta dicotomía ‘representación versus participación’, ya que ambos medios de participación política no son excluyentes, más bien, son complementarios, como componentes de una democracia plena. Por tanto, como ya está previsto en la Constitución de 1999, no se requiere una reforma para ampliar o perfeccionar la democracia directa”, dijeron.

Entérese: Desafíos de la mujer, desde la violencia física hasta el sometimiento económico

El comunicado lo suscribieron la presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Gioconda de San Blas; el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Nelson Chitty La Roche; el economista y dirigente de Primero Justicia, José Guerra; el exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez, entre otros.

“La constitucionalización de un ‘poder comunal’, como cuarto nivel político-territorial no persigue institucionalizar una real descentralización. Los proponentes sólo pretenden formalizar la centralización-concentración del poder del Estado en el gobierno nacional. Tal como lo han hecho hasta ahora con una planificación centralizada por el gobierno nacional; inutilizando el Consejo Federal de Gobierno previsto en la Constitución para promover y fortalecer la descentralización; imponiendo “protectores” en los estados en los que la oposición gana la gobernación (…)”, señalaron los académicos y políticos en el documento.

Movilización pacífica en contra

Firman además el exministro de Salud, Rafael Orihuela; Humberto García Larralde, miembro de la Academia de Ciencias; el diputado de 2020, Ricardo Ríos de la organización Futuro de Henri Falcón; el expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, Manuel Isidro Molina y el historiador Juan Carlos Reyes, entre otros.

Los integrantes de la sociedad civil alertaron además que Maduro pretende incurrir en un “fraude constitucional” por cuanto el artículo 442 de la Constitución de 1999 señala que la reforma es una “revisión parcial” que comprende “la sustitución de una o varias normas”, siempre que éstas “no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Sin embargo, sostienen, lo poco que ha expresado Maduro sobre los cambios, como el Estado comunal, apuntan a una nueva Constitución.

Más información: Juicio contra Uribe: una semana clave para la decisión

“Además se corre el riesgo que sea eliminado el voto universal, secreto y directo para la elección del presidente de la República. Por lo que los fines de los proponentes no pueden ser formalizados por medio de una Reforma Constitucional. De ser así, de manera fraudulenta se pretende sustituir la Constitución de 1999 por una hecha a la medida de quienes hoy están en el gobierno. Por estas razones, los venezolanos estamos obligados con la movilización de forma pacífica para impedir que se materialice el cambio de la Constitución en los términos planteados por Nicolás Maduro”, finaliza el escrito.

Qué busca Maduro con una reforma

¿Qué se propone Maduro? Entre otras razones, el politólogo Piero Trepiccione afirma que “más poder”, siguiendo esquemas de Vladimir Putin en Rusia y Daniel Ortega en Nicaragua. El chavismo disidente teme más obstáculos al ejercicio de los derechos políticos en Venezuela.

“Es un objetivo estratégico que no conocemos públicamente, pero muy probablemente apunta a orientar la participación política, exclusivamente hacia los actores políticos y partidistas que comulguen con la actual administración del Estado venezolano. Aunque se trate de vender una reforma que garantice pluralismo, es un pluralismo conveniente, en el que participan solo los actores que a mí me interesan y no los que representan visiones diferentes de la sociedad”, advirtió Trepiccione.

Puede leer: ¡Pilas! Habrán cambios en la licencia de conducción de motos

El politólogo considera que en dicha estrategia Maduro busca llevar la participación política a un “terreno de restricciones”, además de la “repotenciación” del “Estado comunal” como un mecanismo “cooptativo” en cuanto a los tipos de elecciones que apunten a dicho pluralismo conveniente (escoge a la oposición que se quiere o convenga que participe) y no real.