Juicio contra Uribe: una semana clave para la decisión

Amenazas, testimonios, videos y hasta declaraciones en redes sociales han marcado el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, investigado por los delitos de soborno y fraude procesal, y que acaba de completar su segunda semana. A la fecha cerca de 10 personas citadas por la Fiscalía han comparecido en los estrados judiciales de Paloquemao. Uno de ellos guardó silencio, y el resto, han dado de qué hablar.



Uribe es investigado por un proceso que inició en 2012 cuando él mismo denunció al senador Iván Cepeda, porque habría ofrecido importantes sumas de dinero a antiguos jefes paramilitares, para que declararan en contra del exmandatario, diciendo que él era el presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas y de ser autor de otros crímenes como la masacre del Aro.



Sin embargo, el 16 de febrero de 2018 la Corte Suprema determinó que no había motivos suficientes para culpar a Cepeda de los delitos que se le acusaban y por el contrario abrió una investigación en su contra porque había señales de qué intentó manipular a su favor los testimonios de los paramilitares, a través de terceros. Las pruebas incluyen escuchas telefónicas y chats.

Aunque la teoría parece estar clara y la investigación lleva muchos años, hasta ahora inició el juicio e incluso existe un riesgo de que logre prescribir en octubre de este año. Todo porque ha pasado por varias solicitudes de preclusión fallidas por parte de la Fiscalía y un cambio de jurisdicción (de la Corte al ente investigador) cuando Uribe renunció a su curul en el Senado de la República.



Las evidencias



Uno de los hechos indicadores del caso tiene relación con Juan Guillermo Monsalve, un exmiembro del grupo 'Los Rastrojos', condenado a 40 años de prisión y quién fue Mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez. Monsalve ha asegurado que el expresidente y su hermano Santiago fueron claves para la creación del Bloque Metro de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



Pero también ha dicho que fue víctima de presiones para que se retractara de ese testimonio. Aseguró que en 2018 Rodrigo Pardo Hasche, con quien compartía celda, insistió que sostuviera una reunión con el abogado Diego Cadena, hoy en juicio por los mismos hechos. “(Hasche) Me decía que si yo era paraco, ¿Que qué hacía apoyando a un guerrillero? Que tenía que apoyar a Uribe”, dijo durante el juicio.



Fue por eso que, según él, el 21 de febrero de 2018 se comunicó con su pareja de entonces, Deyanira Gómez: una médica que había conocido en prisión. Le insistió en la necesidad de grabar el encuentro con el abogado Cadena. La mujer decidió comprar un reloj espía y lo ingresó a la prisión a través del abogado Héctor Romero. Un día después, Monsalve se sentó con el abogado del expresidente, y según su versión, ahí le hizo los ofrecimientos de entrar a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) y al no encontrar camino jurídico, una posible revisión de sus sentencias.

Al respecto, Deyanira Gómez, confirmó esa versión en juicio al asegurar que compró el reloj en una tienda en línea que vendía dispositivos ocultos, días después de hablar con él. “Juan Guillermo me llamó un día y me dijo que había una situación bastante importante que necesitaba registrar para él quedar con pruebas. Le dije que qué estaba pasando. Él me dijo que estaba siendo solicitado por parte de un abogado que se presentó de parte del señor Álvaro Uribe y que él necesitaba soportar lo que se iba hablar”.



Por su parte el abogado, Héctor Romero, detalló que por solicitud de Deyanira Gómez, entregó a Juan Guillermo el reloj durante una visita en La Picota, desconociendo que se trataba de un dispositivo espía, ni que iba a ser usado para grabar una conversación con Diego Cadena. Sin embargo, aclaró que no fue testigo de ofertas ilegales por parte del entonces abogado de Uribe, lo que no quiere decir que no se haya enterado.



Pero todo no quedó allí. Presuntamente días después el abogado Diego Cadena volvió a presentarse en la cárcel La Picota, con la intención de que se retractara, hecho que hizo pero con una nota aclaratoria. “Estimados Señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que me convencieran de hablar en contra de el senador Álvaro Uribe Vélez, y su hermano Santiago, de quienes no tengo reparo alguno y me arrepiento de haber testificado en contra de ellos. Siendo personas totalmente inocentes y ajenas a los hechos”.



Al pie, Monsalve continúa. “Nota aclaratoria: Esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche, alias El gringo, quienes fueron enviados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Durante el juicio también asistió Rodrigo Pardo Hasche, quién guardó silencio al asegurar que las declaraciones que ha ofrecido en el pasado han sido utilizadas por la fiscalía para crear un caso en su contra. Y Victoria Eugenia Jaramillo, empresaria y exasesora política del centro democrático, quien habría acercado a Monsalve con los abogados del exmandatario. Además de Ricardo Williamson Puyana, quien le habría dicho a Victoria Jaramillo que su cuñado, Enrique Pardo Hasche, era el compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve, y que este último buscaba “contar toda la verdad” sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Frente a esos hechos la defensa de Uribe ha dicho, en primer lugar, que Juan Guillermo Monsalve no es un testigo en el que se pueda creer. Agregó que Monsalve dijo que nunca vio al expresidente y que dijo muchas veces “no me acuerdo”, a las preguntas que le hicieron.



La defensa también ha revelado presuntas contradicciones en las declaraciones de Deyanira Gomez frente a las declaraciones que había rendido ante la Corte Suprema de Justicia, luego ante la Fiscalía y ahora en el juicio.



“Es claro que la testigo no quiere contestar. Está siendo evasiva. (...) Por eso le pedí que refrescara memoria, si no voy a tener que impugnar su credibilidad y colocar de viva voz lo que usted dijo. No quiero hacerla pasar por eso necesariamente cuando pudo refrescar memoria”, dijo Granados.



Aún queda mucha tela por cortar en el juicio para determinar la inocencia o culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe. La lista de testigos continuará la próxima semana. Entre ellos la madre y la hermana de Juan Guillermo Monsalve quienes no pudieron declarar por amenazas en su contra.

