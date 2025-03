El maestro del contenido: Marko y la fórmula del éxito digital

Si algo ha sabido hacer el venezolano Marco Pérez- mejor conocido como Marko- es sacarle el jugo a la comedia. Este actor, que hoy acumula una comunidad digital que supera los ocho millones de seguidores, se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más destacados en Latinoamérica.

Lea también: Expiloto de Pablo Escobar fue arrestado en Estados Unidos: era buscado por la Interpol

Marko incursionó en el mundo de las redes sociales cuando la única plataforma habilitada para videos era YouTube.

“Cuando yo empecé, Instagram ni siquiera tenía videos; arranqué en otras plataformas. Pertenezco a esa camada inicial de creadores: solo había youtubers, que además contaban con muy pocos suscriptores. Yo empecé sin tener ninguna referencia de lo que podía suceder; lo único que me motivaba era mostrar, a manera de cápsulas, lo que hacía en el teatro. Luego, cuando Instagram introdujo los videos de 15 segundos, migré hacia allá. Pero en realidad no teníamos ningún modelo a seguir”, relató.

Es precisamente su pasión por el teatro lo que lo llevó a contar historias siempre con la misión de hacer reír a sus seguidores. Relata, de manera creativa y peculiar, situaciones cotidianas con las que cualquier persona puede sentirse identificada.

“Básicamente, lo que hago es identificar momentos que todos hemos vivido o atravesado; eso me ayuda muchísimo a que la gente se identifique. Cuanta mayor identificación exista, sin duda, mayor éxito tiene el video. Y esto es clave: mientras millones logren verse reflejados en la situación, es seguro que etiqueten a alguien o compartan el video. Al final, eso es lo que la gente quiere, y por eso se hacen virales”, reflexionó.

Lea además: ¿Qué pasará con el Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle?

Y agregó: “Siempre me apasiona saber qué piensa la gente, no qué pienso yo; qué siente la gente, no qué siento yo; y en qué puntos coincide todo el mundo, no en cuáles coincido yo. Eso es parte del éxito de los números que han tenido los videos que hacemos”.

Marko habla de todo un poco: relaciones amorosas, sugar daddies, masculinidades, suegras... Temas que no solo le permiten interactuar con su público, sino también generar una fidelidad que se hace evidente cada vez que publica un nuevo video.

El video sobre depresión con Felipe Saruma

En diciembre de 2024, un video que publicó en colaboración con el creador de contenido colombiano Felipe Saruma lo mantuvo varias semanas en la cima de las tendencias digitales. Lo más interesante es que no se trataba de una situación de comedia, sino que tocó un tema tan difícil como latente en la sociedad actual: la depresión.

“Estábamos en Corea del Sur trabajando con Netflix por el estreno de ‘El juego del calamar’. Netflix invitó a unos 150 creadores de contenido de todo el mundo y solo éramos como cuatro latinos. Le planteé a Felipe la idea de hacer este video y le dije: ‘Hagamos algo distinto. Vamos a hablar sobre salud mental, que parezca un video de comedia, que todo el mundo se ría esperando el chiste final, y luego damos un golpe de efecto con el tema de la salud mental’.

Felipe, que es un genio, empezó a soltar ideas, yo también, y lo armamos tan rápido como te lo estoy contando. Teníamos la idea de que el video gustaría, pero nunca imaginamos lo que sucedería. Sin duda alguna, fue el video más viral del año pasado, una bendición para cerrar el año así”, contó aún emocionado.

Entérese: ¡Son grandiosas! Las mujeres ganan 23% menos que los hombres y ahorran más

Marko tiene claro que el mundo de las redes sociales es muy exigente y que, en medio de las nuevas dinámicas sociales, debe reinventarse, aunque siempre con la disciplina y constancia con las que empezó hace muchos años.

“Así funcionan las redes sociales: un día subes un video y no pasa nada; quizá subas 30 y no pase nada. La idea es que los publiques todos, que trates de reinventarte en cada uno y que no dejes de subir contenido, porque puede ocurrir que un video de hace un mes, con 200 reproducciones, de repente salte a 5.000, y ahí tienes 5.000 personas nuevas interesadas. El problema es que la gente no quiere vivir los procesos ni subir peldaños; quieren pasar de cero a cien. Quieren tener 100 seguidores y, de pronto, un video de 1 millón de reproducciones”, concluyó.

El creador de contenido ha compartido videos con artistas de la talla de Will Smith, Marlon Wayans y Kevin Hart, lo que le brinda la oportunidad de acercarse y conquistar al público norteamericano.

El regreso a Colombia

El actor y generador de contenido regresa a Colombia y esta vez con su nuevo Stand Up Comedy ‘De quién es la arepa’. Con su característico humor, el venezolano presentará este show de su gira ‘Marko 2025 Tour’ en Medellín, Barranquilla y Bogotá.

“Públicamente, todo el mundo sabe que defiendo que la arepa es de ambos, aunque la diferencia radica en cómo se utiliza. El colombiano la pone al lado del plato para acompañar el desayuno, mientras que nosotros la abrimos y le metemos el desayuno dentro. Pero, al final, si revuelves todo en el estómago, da igual”, expresó entre risas.

Además de su tour 2025, Marko se encuentra promocionando ‘El Heredero’, la nueva película dominicana de la que hace parte del elenco. La cinta narra la historia de una inesperada conexión entre un marine estadounidense y dos hermanos que encuentran la oportunidad de heredar una fortuna.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .