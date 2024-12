No tengo nada que esconder: Piter Albeiro enfrenta a un hombre que lo acusa de ser ‘traqueto’ en pleno show

El que me iba a matar el sabado 30 de noviembre fue capturado, gracias a la reacción de la policia de vigilancia y la sijin pudieron dar con el paradero de un sujeto que habia viajado desde bogota hasta popayan y que con un megafono en las horas de la mañana advertia que me iba a… pic.twitter.com/tqfOuPv3Gb

Agradezco inmensamente a la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA me han brindado su apoyo y cariño, ME CONOCEN saben que jamas he hecho nada malo, por eso ando tranquilo y con la frente en alto ME APOYO EN MIS AMIGOS QUE COMPRAN ENTRADAS Y VAN A MIS PRESENTACIONES ESOS QUE ME HAN VISTO…