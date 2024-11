Nicolás de Zubiría regresa a la aventura gastronómica

Una nueva vuelta a Colombia gastronómica acaba de arrancar el chef Nicolás de Zubiría para encontrarse con todos los sabores y los aromas de los mejores platos típicos de las distintas regiones del país.

Se trata de la tercera temporada del docu-reality original de Sony Channel, ‘Aventura Gastronómica Colombia’, que se ha convertido en una ventana a los saberes por descubrir y los sabores por probar de ciudades y poblaciones de distintas partes del país.

Para esta temporada, fueron elegidas 12 ciudades para este nuevo viaje por los sabores de Colombia. Cada una tiene un plato típico característico que hace a la gastronomía colombiana tan rica, reconocida y variada.

Algunos de los mayores deleites de los colombianos son las diversas preparaciones que se han convertido en orgullo nacional y que se encuentran en los puestos callejeros a lo largo y ancho del país, desde fritos hasta opciones de comida rápida.

Además, en esta oportunidad, la aventura contará con la gran compañía de invitados especiales afines a la gastronomía, incluyendo chefs, celebridades e influencers como: Carlos Alberto Díaz ‘El Borrego’, la presentadora Claudia Bahamón, el grupo Estereobeat, los chefs Fabián Rodríguez, Frank Villareal y Jorge Rausch, Los de Ñam y el cantautor Santiago Cruz, entre otros.

Ciudades como Barranquilla, Ibagué, Neiva y Santa Marta son las novedades de la temporada en las que, por primera vez, Nicolás contará con herramientas digitales que le permitirán explorar cada destino, en una nueva travesía que ya arrancó y que se vivirá todos los viernes a las 9:30 p.m. por el canal Sony.

El chef Nicolás de Zubiría habló sobre esta nueva temporada, el papel actual del chef en la gastronomía Colombia y la utilidad de programas de televisión de cocina.

De plato en plato

-¿Por qué dedicarse a la comida callejera en este programa?

La comida callejera es a lo que todo el mundo tiene acceso. Es parte de la inspiración de donde parten muchos de los platos de alta cocina, que cuentan mucho de las personas, qué les gusta comer, cuánto están dispuestos a pagar, así como las texturas, los métodos de cocción que más les gusta. Es una gran cantidad de comida deliciosa, pero también mucha información valiosa.

-Como chef, ¿qué fue lo que más le sorprendió de las comidas que encontró en las primeras dos temporadas de este programa?

Lo que más me impresionó, aunque lo sabemos todos, pero no sabía hasta qué punto impactaba, y es que tenemos un país con una geografía extremadamente variada, atravesado por tres cordilleras, playas, desiertos, selvas, por lo que es tan variada que nuestra gastronomía pierde su hilo conductor.

Eso puede ser tanto bueno como malo, pero para mí fue el abrir los ojos de ser consciente del impacto tan grande que tiene la diversidad de la geografía en lo que comemos y cómo lo comemos.

-¿Cuál es su comida callejera favorita?

Me devuelvo a mis raíces, a mi tierrita por una mesa de fritos porque yo crecí con ello, en mi infancia, allá en la Ermita, cerca de La Popa en Cartagena donde se paraba una señora que hacía los mejores fritos de la ciudad. Sin duda, es una preparación que no tiene el reconocimiento que merece.

-¿Alguna región del país imperdible a la hora de una buena comida?

Como es tan variada, realmente vale la pena recorrerlas todas. Si sólo vamos a Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, son tres ciudades costeras, cercanas entre ellas, pero tan diferentes gastronómicamente, por lo que ponerle el dedo a una sola región es muy complicado.

Pero si me sorprendió en esta temporada, y que no conocía mucho, fue el desierto de la Tatacoa, con su gastronomía, el conocimiento de la tierra y el homenaje que se le hace a la tierra día a día. Eso me impresionó mucho.

-¿Qué significa para la gastronomía colombiana tener programas como este?

Es un gran ventanazo, es poder mostrar a Colombia con nuestra cultura, nuestras tradiciones a toda América Latina, por lo que es gratificante y todo un honor ser el conductor de un programa de estas características.

Todo lo que ponga a la gastronomía colombiana en la conversación, en la mesa o las pantallas, aporta mucho. Colombia en su gastronomía está buscando su madurez, aún no llegamos a ella pero sin duda lo vamos a lograr.

Estamos en un proceso de poder conocer más nuestros ingredientes y redescubriendo otros, por lo que se viene un gran momento para la gastronomía colombiana desde el punto de vista de la alta gastronomía.

-¿Qué tipo de cocina callejera presentarán en esta temporada?

Presentamos comida callejera como, quizás una de las más famosas del país, que es el chuzo desgranado, que es netamente barranquillera, por lo que le hacemos todo un programa donde lo hacemos tal cual lo hacen en Barranquilla y luego lo llevamos a un plato de alta cocina.

-¿Pero qué puede caracterizar a la gastronomía colombiana?

El hilo conductor de la gastronomía colombiana es el hogao, el sofrito, con ajo, cebolla y tomate, sólo con variación en la cebolla dependiendo de la región. Eso y la arepa, pero el tema con la arepa en Colombia es que es supremamente distinta de región a región, solo los paisas tienen una gran cantidad de diferentes arepas.

-¿A dónde quisiera ir en una posible cuarta temporada?

Quisiera ir por la Guajira, el Chocó, así como el Amazonas. Hay muchos lugares por seguir recorriendo, así como las visitar las ciudades porque tienen mucho qué encontrarles, se puede profundizar en su gastronomía.

-¿Cómo ha sentido la reacción de los televidentes de otros países que siguen el programa?

Ha sido absolutamente espectacular la reacción de la gente. Hace poco estuve en Perú y la gente me habló mucho del programa, cobrando mucho peso dentro de la teleaudiencia. Es espectacular poder contarle al mundo cómo es nuestra gastronomía.

-En estas temporada no sólo estará acompañado de chefs, como sucedió en las anteriores temporadas…

Es muy bacano porque te aportan una mirada no profesional a la comida, hablando desde otro punto de vista, desde lo emocional, y eso enriquece el relato en el programa.

