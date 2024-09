Hijos de la 'Gorda' Fabiola aseguraron que la causa de su muerte fue una bacteria

Los hijos mayores de Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida en el mundo de la televisión como “La Gorda” Fabiola o “La Gordita” Fabiola, contaron que su madre murió a causa de una bacteria.

La “Gordita” Fabiola falleció este 19 de septiembre de 2024, a los 61 años, debido a unos fuertes quebrantos de salud. Su muerte fue confirmada por locutor Gabriel de las Casas, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que “acabo de hablar con el gran Polilla y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida “Gordita” Fabiola Posada. Mi tristeza y el cariño de todo el equipo de La Luciérnaga y Caracol Radio con él, sus hijos y tanta gente que amaba a nuestra gordita”.

Desde entonces, Colombia ha estado de luto por la partida de una de las humoristas más queridas de la televisión colombiana. Cabe recordar que Posada presentó múltiples problemas de salud por su peso, además tuvo una cirugía bariátrica que la hizo bajar varias tallas.

En 2018, Fabiola Posada fue internada en una clínica tras presentar varios infartos. En ese momento, cayó en un coma inducido por 23 días en el que, según ella, pudo conocer “el cielo y el infierno”.

“Existe el cielo y el infierno. Cuando estuve en coma, me vi en un sitio que parecía una caverna y con una iluminación que parecía de antorchas de fuego. Había gente mala y otras lloraban y se lamentaban, además pedían auxilio, ayuda y perdón. Yo de pronto me vi ahí y un hombre con un rostro muy horrible que me metió en una jaula que parecía una burbuja. Él comenzaba a darme látigos mientras la jaula giraba... y yo empecé a sentir ese dolor en mi espalda. Era tanto ese dolor que de un momento a otro pensaba que ya estaba muriendo”, dijo la “Gordita” al programa La Red del Canal Caracol.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Alejandra Valencia Posada y Juan Sebastián Valencia Posada, los hijos mayores de la humorista, contaron en una entrevista a RCN Radio que “para todos, la muerte de mi mamá fue una sorpresa, nadie se la esperaba porque ella estaba muy bien. Y fíjese que no la mató el corazón, ni la diabetes, sino que fue una bacteria”.

Juan Sebastián siguió relatando que “ella adquirió la bacteria, pero nosotros pensábamos que era otra sintomatología y mi mamá se iba decayendo. Nosotros decidimos ir a la clínica donde estaba y los médicos mediante un cultivo se dieron cuenta que en verdad fue una bacteria lo que hizo que en tres días se la llevara”.

El elenco de Sábados Felices le hizo el respectivo acto fúnebre a la humorista y escribieron para las redes que al cielo no le faltarán risas: “Descansa en paz, madre, maestra, leyenda, mujer y amiga”.

