Escape de película: así huyó la actriz Angélica Jaramillo de un centro de rehabilitación

La actriz Angélica Jaramillo sorprendió a los espectadores el 14 de agosto de este año cuando a través de un video en su cuenta de Instagram reveló que desde hace muchos años luchaba cada día contra su adicción a las drogas. En esta transmisión contó su experiencia y las dificultades que había enfrentado por su adicción a la cocaína y al tusi, lo que conmovió al público.

Luego de dicha confesión, su hermana Laura Jaramillo, logró contactarla para ofrecerle ayuda, lo que finalmente decantó en que Angélica aceptara tratar sus adicciones en un centro de rehabilitación en Medellín. Laura explicó, también a través de una transmisión en video que la única forma de ayudar a la actriz era encontrar a personal especializado en consumo de sustancias.

Para octubre de este año, su familia informó que Angélica seguía en el centro de rehabilitación y que estaba poniendo todo de su parte, con la fe intacta, para recuperarse.

Sin embargo, un mes después, la propia actriz habló con la directora de Semana, Vicky Dávila y le confesó no solo que había escapado del centro de rehabilitación, también reveló su experiencia de vida luchando contra su adicción.

La actriz aseguró que empezó a consumir drogas a los 15 años, específicamente marihuana, pero que en ese momento no había una adicción. Sin embargo, después de casarse comenzó a asistir a fiestas electrónicas y a experimentar con drogas más fuertes como el éxtasis, hasta que decidió que debía internarse en un centro de rehabilitación para tratarse.

Con el tiempo, en 2003, su adicción se agravó, llevándola a pedir ayuda y a ingresar en un centro de rehabilitación: “esta es una historia que tomé la decisión de llevar a otro nivel, porque venía pasando el tema de que hace muchos años probé las drogas con una persona que amé profundamente y que ya no está en mi vida, en este plano terrenal”.

Luego, salió del centro de rehabilitación y continuó con su vida, intentando labrarse un camino en la actuación participando en Protagonistas de Nuestra Tele, pero recayó. Fue entonces cuando todo comenzó una vez más este año.

En la entrevista con la directora de Semana, Angélica aseguró que luego de ser ingresada en el Centro de Rehabilitación, además, contra su voluntad, fue confinada en una celda durante dos días, recibió dosis elevadas de medicamentos que la mantuvieron sedada y le negaron la comunicación con sus hijos y familiares.

“Me tocó vivirlo, fue muy fuerte, 26 días, ocho días en una celda, me entraron seis personas, me lastimaron. Me llevaron a la fuerza. No era necesario. Me llevaron a las malas. Me sentí secuestrada”, dijo.

Sintiéndose aislada y sufriendo constantemente, la actriz aprovechó una oportunidad para escapar del centro de rehabilitación cuando un amigo, que tenía permiso para salir debido a una enfermedad, le permitió acompañarlo. Una vez fuera, se ocultó en un bosque cercano y luego llegó a una carretera, donde un taxista la encontró y la ayudó a contactar a su madre, quien le realizó una transferencia al taxista para que pudiera llevar a Angélica de regreso a Bogotá.

